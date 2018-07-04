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Осторожно, двойники: 5 певиц, которые могут заменять друг друга на гастролях
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Осторожно, двойники: 5 певиц, которые могут заменять друг друга на гастролях 

SNCmedia.ru 1 час назад
Алина Гроссу
В свое время украинская певица Алина Гроссу училась во ВГИКе и снималась в российских сериалах. Но желание петь оказалось сильнее. В результате девушка бросила институт и начала строить карьеру под покровительством Григория Лепса. Для того, чтобы соответствовать негласным стандартам красоты, ей пришлось изменить внешность: начинающая звезда подкорректировала форму скул и увеличила губы. Вуаля, теперь ее не отличить от других героинь нашего материала.
Эрика Герцег
Красотка Эрика Герцег так же, как и Алина, приехала в Москву из Украины. После победы в шоу «Хочу V ВИА Гру» она присоединилась к популярному трио. Поначалу продюсеры попытались сделать из Эрики вторую Веру Брежневу. Но попытка обернулась провалом. Получилась все та же Алина Гроссу.
Катя Кищук
Катя начинала свой путь на вершину славы, работая моделью. На ее счету сотрудничество с такими брендами, как Puma, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, но волна популярности настигла ее после прихода в группу SEREBRO. Девушка прошла онлайн-кастинг в социальных сетях и вдруг открыла в себе музыкальный талант, в то время, как поклонники коллектива открыли в ней лишь двойника предыдущей солистки Даши Шашиной.
Даша Шашина
Даша попала в SEREBRO в 2013 году. Девушка успешно прошла кастинг и идеально подошла под типаж, который искал Максим Фадеев. Правда, спустя некоторое время певица заявила, что уходит из группы по состоянию здоровья. Замену ей нашли практически сразу же.
Татьяна Моргунова
Татьяна Моргунова хотя и прошла кастинг в SEREBRO в социальных сетях, но мы не особо верим в то, что все решило именно зрительское голосование. Сравнивая новенькую с предыдущими солистками, можно предположить, что Макс Фадеев давно освоил технологию клонирования и теперь старается ее усовершенствовать. Иначе как объяснить такое сходство между участницами?
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