В Ростовской области закрыли паромную переправу

Переправу закрыли на неопределенный срок

В работе индивидуального предпринимателя, отвечающего за паромную переправу на реке Северский Донец, нашли ряд нарушений. У предпринимателя не было ряда необходимых для эксплуатации переправы документов. Кроме того, бизнесмен не разработал и не применял обязательную в таких случаях систему управления безопасности судов.

— Пересечение переправы было признано небезопасным, поэтому суд запретил её использование вплоть до устранения нарушений, — уточнили в Южной транспортной прокуратуре.

Накануне стало известно о трагедии на реке Северский Донец. 43-летний дончанин поплыл за радиоуправляемой лодкой, которая заглохла посреди реки. Неожиданно мужчина ушел под воду и всплыл уже без дыхания.