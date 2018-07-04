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В Ростовской области закрыли паромную переправу
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В Ростовской области закрыли паромную переправу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Переправу закрыли на неопределенный срок
В работе индивидуального предпринимателя, отвечающего за паромную переправу на реке Северский Донец, нашли ряд нарушений. У предпринимателя не было ряда необходимых для эксплуатации переправы документов. Кроме того, бизнесмен не разработал и не применял обязательную в таких случаях систему управления безопасности судов.
— Пересечение переправы было признано небезопасным, поэтому суд запретил её использование вплоть до устранения нарушений, — уточнили в Южной транспортной прокуратуре.
Накануне стало известно о трагедии на реке Северский Донец. 43-летний дончанин поплыл за радиоуправляемой лодкой, которая заглохла посреди реки. Неожиданно мужчина ушел под воду и всплыл уже без дыхания.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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