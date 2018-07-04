Гости «Дома Гоголя» смогут узнать о взаимоотношениях супругов Толстых 

Москвичей и гостей столицы приглашают обсудить и узнать больше о семейной жизни русского классика. Литературный вечер «Левочка и Соня. Лев Толстой и Софья Толстая» пройдет в «Доме Гоголя» 13 июля.
— Семейная жизнь великого писателя складывалась очень непросто. Многим известен сложный характер Льва Толстого, с которым приходилось мириться его супруге Софье. Она принимала активное участие в литературной деятельности мужа: редактировала рукописи, договаривалась с издателями, — поделились деталями у культурном учреждении.
Собравшимся прочтут переписку писателя со своей женой, что позволит раскрыть личность Льва Толстого с новой стороны.
Всех желающих присоединиться к литературному вечеру ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Сбор гостей в 18:30. Вход на мероприятие свободный.