Японская принцесса отказалась от титула ради любви

27-летняя Принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского титула, мешавшего ей устроить судьбу.

Избранником представительницы Японского императорского дома стал 32-летний Кей Мория, работающий на судоходном предприятии. Пара сочетается браком в Храме Мэйдзи в Токио 29 октября.

После свадьбы принцесса потеряет королевский статус, потому что ее жених является простолюдином. Во время пресс-конференции принцесса рассказала, как встретилась с будущим супругом в декабре прошлого года. По словам девушки, они разговорились, и она чувствовала, как будто знает этого мужчину уже очень давно. Беседа оказалась непринужденной и веселой, принцесса даже забыла о времени.

Позже пара встретилась на одном из мероприятий. Стало известно, что покойная мать Кея Мории была подругой матери Принцессы Аяко и служила директором организации, юбилей которой отмечали в рамках того самого торжества. Принцесса пояснила: «Поскольку я встречалась с ним много раз, я постепенно прониклась его умом, добротой и решительностью. Я не знаю, чем руководствовалась мама, когда познакомила меня с ним. Но пока мы вдвоем много путешествовали и проводили время вместе, делились воспоминаниями, мы сблизились. Я думаю, что мы зашли так далеко лишь благодаря связи, установленной нашими матерями».

Что касается предложения руки и сердца, молодой человек затронул этот вопрос за ужином в ресторане. Принцесса призналась, что все было неожиданным для нее, и она даже попросила время подумать, но вскоре приняла предложение.