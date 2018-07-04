7 вещей, за которые муж скажет «спасибо» от всей души

Мы опросили несколько десятков мужчин и выяснили, за что они особенно признательны любимым женщинам (кроме рождения детей, конечно же).

1. За дом Его дом там, где есть вы. Потому что вы умеете создавать уют даже в съёмной квартире, не говоря уже о своей собственной. Сколько бы мужчины не шутили насчёт «окольцевала» и «закончилась беззаботная холостяцкая жизнь», на самом деле они с содроганием вспоминают своё одинокое жилище, где для того, чтобы разыскать чистые носки, нужно было вызвать наряд с собаками, а питаться в основном приходилось сосисками, пельменями и яичницей. И теперь с радостью возвращаются в дом, где пахнет шарлоткой, вашими духами, где уютно бубнит телевизор, есть любимый диван и тёплый клетчатый плед.

2. За то, что вы на его стороне

Даже когда он не прав, в споре с друзьями или родными, вы принимаете его сторону. И муж знает, что у него есть тыл. Потом, с глазу на глаз, вы обсудите всё, и, может быть, даже скажете, что истина была не на его стороне. Но только не на людях, потому что муж и жена — одна сатана. И он это очень ценит.

3. За то, что вы в него верите

Смотрите на него огромными любящими глазами и знаете, что он самый сильный, самый умный, самый-самый. И он сразу чувствует себя таким, даже если пять минут назад казался себе полным неудачником, у которого ничего не получается. Ваша вера — лучший стимул для того, чтобы двигаться вперёд.

4. За то, что вы его прощаете даже тогда, когда он не попросил прощения

Почему мужчинам так трудно говорить «прости» и признавать свою неправоту, науке неизвестно. Но факт: иногда его заносит и он, как подросток в переходный период, просто не может пойти на попятную. И в этот момент знать, что вы всё равно простите и будете любить, для него очень важно.

5. За то, что вы с пониманием относитесь к его хобби

Ему, конечно, невдомёк: вы даже рады, когда он уезжает на рыбалку, потому что это ваше законное «время для себя». Муж, разумеется, понимает, что вы волнуетесь, если он собирается на стадион. Потому что футбольные фанаты — ребята горячие и никто не может гарантировать, что обойдётся без синяка под глазом или расквашенного носа. Но он всё равно отправляется на матч, а вы — с пониманием отпускаете.

А может быть, он все выходные проводит, собирая и раскрашивая модельки самолетов, вместо того, чтобы сходить с вами в кино. Так или иначе, он ужасно рад, что вы не посягаете на его драгоценное хобби!

6. За то, что вы хорошо ладите с его мамой

Он понимает, что с ней не всегда бывает легко. Но то, что вы не ставите его перед выбором — гарант счастья. Ведь невозможно, невыносимо выбирать между двумя самыми любимыми женщинами на свете.

7. За то, что вы его любите

Не поверите, но даже самый альфа из всех самцов в глубине души периодически сомневается, можно ли его вообще любить. Ваши чувства преображают мужа, кажутся невероятным везением, даже если он не подаёт вида. Потому что каждому человеку нужно знать, что в мире есть кто-то, кто примет его таким, какой он есть, безоговорочно.