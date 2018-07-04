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Пассажира заставили сидеть в кресле без обивки семь часов
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Пассажира заставили сидеть в кресле без обивки семь часов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пассажир просидел семь часов полета в кресле без обивки, и его мать назвала это «худшим сидением», которое она видела в своей жизни. Об этом сообщает news.com.au.
Инцидент произошел на лайнере ирландской авиакомпании Aer Lingus, следовавшем из Чикаго в Дублин. Мэтт Мадригал рассказал, что, поднявшись на борт самолета, он увидел свое кресло и был шокирован его видом. Когда мужчина спросил стюардессу, в чем дело, она попросила его временно сесть на это место, пока все остальные пассажиры не завершат посадку.
«Когда все уже были в самолете, я снова позвал бортпроводницу и она ответила, что подойдет ко мне позже. Но она не подошла. Как только мы взлетели, я понял, что мне придется сидеть в этом кресле, потому что других свободных мест в самолете не было», — пожаловался Мадригал.
Узнав о произошедшем, его мать была разочарована. «Они заставили сидеть моего сына весь полет до самой Ирландии в худшем кресле, которое я когда-либо видела. Когда он отправил мне фото сидения, я даже не сразу поняла, что это», — поделилась мать Мадригала.
Мужчина заплатил за полет в обе стороны 658 долларов, однако в качестве компенсации он получил лишь ваучер на 50 долларов.
«Мы приносим свои искренние извинения за доставленные вам неудобства. Мне очень жаль, что вас так разочаровала поломанное кресло», — сообщили пассажиру в авиакомпании.
После того, как он направил свою жалобу в организацию по защите прав потребителей, они связались с авиакомпанией, и Мадригалу вернули 500 долларов за билет.
В мае британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно и полет прошел для них комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине.
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