Самые яркие романы участниц «Дома-2» со звездами

Реалити-шоу «Дом-2» для многих его участников является стартом в звездную жизнь. «Строители» заявляют о себе на вечеринках с участием селебрити, затем мы читаем их интервью и видим на различных телеканалах.

Благодаря своей популярности, многие участницы «Дома-2» становятся героиней новостей, в которых СМИ пишут об их романах с другими звездами. Иногда это производит эффект разорвавшейся бомбы.

Как, к примеру, это: экс-участница телепроекта Юлия Исаева, как пишет издание «Стархит» , была в интимной связи с музыкантом T-killah и шоуменом Михаил Галустян — в бытность ее работы в эскорте.

Здесь так красиво, я перестаю дышать 🤩🤩🤩 любишь ли ты майями — как люблю его я ❤️ вот такой Майями мне по душе, океан, Downtown 🌇

Публикация отMishka12345 (@mishka12345) 9 Май 2018 в 1:23 PDT А вот Анастасия Киушкина ради рэпера Гуфа даже покинула телепроект и Олега Бурханова, с которым состояла в отношениях. Однако роман оказался скоротечным и завершился так же быстро, как и начался.

Гуф и Анастаися Киушкина

Экс-участницы телепроекта Виктория Карасева и Алена Водонаева в разное время встречались с солистом группы «Plazma»Максимом Постельным. Причем Водонаева стала возлюбленной музыканта сразу после Виктории.

Друзья — Всем — отличных выходных)))

Публикация отВиктория Карасёва (@torikaraseva) 2 Фев 2018 в 9:31 PST Вспоминая события тех лет, отметим, что пара Карасевой и Постельного даже говорила о свадьбе. Но наступил неожиданный разрыв и место Виктории заняла Алена.

Макияж от Кристины @kristina_tsymlyanskaya на премию Собака Топ 50 ✨

Публикация отAlena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 14 Июн 2018 в 6:53 PDT