«Жизнь на виду». Юрию Барашкову — 80.

С Юрием Анатольевичем мы встретились накануне его отпуска. В 80 лет у него много планов — сейчас, например, он едет за границу заниматься научной работой.

В его квартире чистота и порядок — уже собраны все вещи перед отъездом, поэтому говорили, можно сказать, сидя на чемоданах в его уютном кабинете, где от пола до потолка всё пространство заставлено книгами. «Эта комната называется „моя берлога“, — рассказывает Юрий Анатольевич. — Мне в библиотеку идти не нужно. Здесь масса уникальных редчайших книг».

С профессором нам удалось поговорить об архитектурных шедеврах и уродствах, об образе Архангельска, культуре и политике, даже о спорте.

«Принцесса, приезжайте!»

— Юрий Анатольевич, вы вместе с Игорем Годзишем выдвигались на пост главы Архангельска; если бы вы были мэром — что бы изменили в городе?

— Город был бы под архитектурным профессиональным контролем. Пока что силуэт Архангельска очень вялый. У меня есть свои градостроительные принципы по организации большого пространства. Например, центр города будет застраиваться только домами повышенной этажности.

— Повышенной? Говорят, что нужно, наоборот, ограничить этажность исторической части города.

— Земля в центре города очень дорогая. Сегодня в центральной части Архангельска стоят маленькие частные коттеджи. Разве это не коррупция? По меньшей мере, архитектурная безграмотность. В центральной части, на мой взгляд, должны располагаться офисные здания. Посмотрите на крупные города: Сингапур, Нью-Йорк, они все застроены небоскрёбами.

— Почему общественные слушания по архитектурным вопросам проводятся формально?

— Я член комиссии по топонимике при мэрии города и последний раз резко заявил, что пока у нас любой примитивизм проходит на ура, мы далеко не уедем.

В Архангельске на набережной Северной Двины поставили диктатурный памятник адмиралу Кузнецову. На мой взгляд, в этом памятнике нет никакого художественного начала. Он такой же, как и дежурные памятники Ленину, которые ставили по всей стране. Во-первых, адмирал стоит спиной к пешеходам. Шинель у него собирается складками, как новомодные юбки у девчонок. Шинель никогда так не собирается — она прямолинейна.

Мне очень нравится памятник Сене Малине, автор Сергей Сюхин. Он расположен на Чумбаровке — мужик сидит верхом на треске. Очень хороший памятник северному сказочнику и художнику Степану Писахову.

Приведу ещё один живой недавний пример: долгое время на набережной стояла полуразрушенная шхуна «Запад». Я ратовал за то, чтобы её убрали и забыли. На последних общественных слушаниях собрались ветераны, которые заявили, что шхуну нужно сохранить и отреставрировать. Потом к приезду в Архангельск дочери королевы Елизаветы II Принцессы Анны (принцесса была гостем Международного Арктического форума в 2017 году. — Ред.) с Красной пристани быстро убрали загнивающую шхуну. Принцесса Анна, приезжайте чаще.

Как сделать себя?

— Снова о политике: вы были народным депутатом СССР. Скажите, почему нынешние депутаты настолько послушные, что не всегда даже могут выразить свое мнение?

— Тогда были выборы, которые без всяких натяжек можно назвать демократичными. Перед вами сидит человек, который не баллотировался ни от какой партии — я был самовыдвиженцем. Мне противостоял весь обком. Кто противостоит сегодняшним кандидатам? Они проходят в депутаты автоматически по партийным спискам. Каждое утро я приходил в Дом Советов — ко мне на депутатский приём выстраивалась длинная очередь 150 человек. Сейчас нет народных депутатов, сейчас все депутаты номенклатурные. Наше областное Собрание можно распустить, и абсолютно никто этого не заметит. Вся деятельность его сводится к тому, чтобы региональные законы привести в соответствие.

— Когда вы баллотировались в депутаты — вы выступали против строительства атомной электростанции; какова ваша позиция сейчас? Для сравнения: в Мурманской области, где работает Кольская АЭС, одноставочный тариф на электроэнергию для населения 2,6 рубля за Квт час, в Архангельской области 4,5 рубля.

— В то время Чернобыльская трагедия стала сильным психологическим потрясением для нации. И в Архангельской области буквально в 7 километрах от площади Ленина планировали построить атомную станцию. Конечно, я был категорически против. Сегодня я бы открытым текстом сказал, что выступаю за атомную станцию. Мы очень зависим от привозного топлива. И, естественно, здесь должен быть автономный источник энергии.

— Наверное, у вас было много возможностей уехать из Архангельска в другое место — почему вы всю жизнь живёте здесь?

— Были, конечно, предложения. Я не могу представить себя без Архангельска. Здесь для меня имеет смысл жизнь. Архангельск — это моя мотивация. Например, я шёл из университета домой пешком, и каждый встречный прохожий поздравлял меня с юбилеем. А уеду я в Москву — сразу затеряюсь в толпе.

— Как вам удаётся поддерживать великолепную физическую форму?

— Запросто. Выхожу на зарядку в пять часов утра, делаю полный комплекс упражнений, а потом пробежка трусцой. Каждый день в любую погоду, тем более в плохую погоду. Сейчас, наоборот, дискомфорт нашего климата меня очень мотивирует. Нужно в первую очередь справиться с собой. У нас всегда большие претензии — к власти, к системе. Мне кажется, каждому человеку нужно в первую очередь начинать с себя. Оказывается, сделать себя — самое трудное.

Досье

Юрий Анатольевич Барашков родился в 1938 году в Архангельске. Окончил строительный факультет АЛТИ, обучался в аспирантуре Московского архитектурного института. Кандидат архитектуры. С 1975 года преподаватель АЛТИ, АГТУ и САФУ имени Ломоносова. Член Союза архитекторов СССР. Пропагандист архитектурной истории города Архангельска и Русского Севера. Краевед, просветитель, архитектор, педагог, книгоиздатель.