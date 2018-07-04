«Мы забываем об эмансипации женщин»

«Если мы думаем о будущем и своем, и наших потомков, то эта мера необходима. Объективно необходима. Исходя из популистских побуждений сегодняшнего дня можем противиться этому, однако реалии нашей жизни, социальное и экономическое развитие общества свидетельствуют о том, что увеличивать пенсионный возраст нужно. Тем более, что это будет проводиться поэтапно, а не разовым порядком. Раньше, в 70-е годы XX века, работали 4 человека на пенсионера, а сейчас нет и двух. Поэтому, если мы все, что создавали, проедим, — что останется будущим поколениям? Это первое. Второе, кто бы что не говорил, условия жизни сейчас несравнимо лучшие. Мне есть с чем сравнить. Например, что было во время войны, что после и что сейчас. Разница несопоставимая. В-третьих, продолжительность жизни у нас стала больше. У нас по Приволжскому федеральному округу она составляет в среднем 73,4 года. Население наше стареет. Подумайте, в царской России средний возраст людей был 12-13 лет, а сейчас 40 лет. Кроме того, там и деторождение было большим. Да, смертность тоже была большая, но ведь деторождение было 9, 7, 13 детей. А сейчас — один, максимум — двое, даже простого воспроизводства и того нет. Глядя на все эти факторы, мы понимаем, что увеличение пенсионного возраста — необходимая мера. А если популизмом заниматься, то да, конечно, над настроением людей работать легче. Мол, это сложно, 2-3 года и мы все, что создадим, проедим. Что касается увеличения пенсионного возраста у женщин до 63 лет. Я вам вот что скажу -продолжительность жизни у них больше. Если мы говорим об эмансипации и равноправии женщин, то здесь мы про это забываем. А потом, заграница нам уже показала, что продолжительность жизни в том числе зависит от социальной активности человека. Просто нужно убеждать людей аргументами. Когда говоришь конкретно — люди начинают соглашаться. Ради будущего, ради перспективы — эта мера необходима».

Фото: официальный сайт союза ветеранов