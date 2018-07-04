В Богородске открылась ярмарка «Город мастеров»

БОГОРОДСК

Фото: ЛобастовВ Богородске открылась ярмарка «Город мастеров»С девяти часов в сквере вокруг фонтана встречал гостей «Город мастеров» — выставка-ярмарка, на которой умельцы не только из разных районов Нижегородчины, но и соседних областей удивляли авторскими изделиями, необычными сувенирами, дотошным горожанам рассказывали о своем увлечении, проводили мастер-классы, но всех секретов не раскрывали.

Праздничное настроение создавали музыканты оркестра «Духовик» (ДМШ им. А. Д. Улыбышева, рук. И. Е. Семин) и солисты вокального коллектива «Овация» (рук. М. В. Андрианова).

На участке улиц Ленина и Котельникова вырос целый город аттракционов для детей, кроме того, желающие могли покататься на лошади или пони и даже оказаться на спине у верблюда или в легкой повозке, которую непринужденно везла лама.

Шумно и весело было на площадке около универмага: здесь, на «русской завалинке», народными песнями, шутками да прибаутками веселили народ и угощали пирогами и плюшками с душистым чаем из самовара сельские поселения.

Цвети, наш край!

В 10 часов притяжением для богородчан стала городская площадь. На сцене — духовой оркестр 34-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации (рук. Л. Н. Заготовкин). На трибунах, установленных напротив, — руководители города и района, главы сельских поселений, ветераны войны и труженики тыла, почетные граждане города и района, выпускники-медалисты 2018 года и их родители. Здесь же жители и гости города, пришедшие разделить с ними праздник.

Композицией «Моя прекрасная леди» в исполнении Нижегородского губернского оркестра под управлением Е. Н. Петрова началась торжественная церемония открытия праздника «Край родной, навек любимый!». Воспитанники спортивных секций и танцевальных коллективов города в белых, синих, красных костюмах с флагами Российской Федерации под музыку «Время, вперед!» представили спортивно-танцевальную композицию, яркую, стремительную и выразительную.

С приветственным словом и поздравлением обратился к землякам глава местного самоуправления Богородского муниципального района К. В. Пурихов. Он подчеркнул, что главное богатство нашего края — это люди, труженики, которые многое делают для его процветания, это творческая, талантливая молодежь, которой сохранять и приумножать достигнутое. Константин Васильевич обратил внимание и на то, что за последние шесть лет в районе открыто семь новых современных детских садов. Вскоре начнется строительство двух школ на 550 мест в Богородске и Окском Береге, и там же второго детского сада на 240 мест, а в п. Буревестник — детских яслей на 100 человек.

Тепло и сердечно поздравила богородчан заместитель председателя Любанского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работы Т. Н. Домашевич, пожелав им благополучия, а городу — процветания. Дружбе с белорусским городом-побратимом, жители которого бережно хранят память о нашем земляке М. И. Брагине, погибшем в годы Великой Отечественной войны в боях за Любань, уже 15 лет.

С 95-летием города и 448-летием Богородского поселения поздравил собравшихся на площади В. Н. Исайчев, почетный гражданин Нижегородской области и Богородского района. По его мнению, в Березополье живут и трудятся преданные своему краю люди.

Во славу Березополья

По традиции в День города за трудовые заслуги, активную общественную деятельность и личный вклад в развитие района и города достойнейшим из богородчан присваивается звание «Почетный гражданин Богородского района».

В этом году решением Земского собрания оно присвоено Павлу Александровичу Кондратьеву, главе местного самоуправления Алешковского сельсовета, председателю колхоза (СПК) им. С. М. Кирова, заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, депутату Земского собрания Богородского района и Алешковского сельского совета.

Почетный знак «За заслуги перед Богородским районом» Павлу Александровичу вручил К. В. Пурихов.

В день рождения города принято подводить итоги конкурсов, учрержденных администрацией района. В этом году лучшим муниципальным образованием в сфере благоустройства и дорожной деятельности стала администрация Доскинского сельского совета. Почетная грамота победителя в смотре-конкурсе вручена ее главе С. Г. Хохлову.

Победителем в смотре-конкурсе на лучший летний участок «Детский сад — цветущий сад» стал коллектив Новинского детского сада, Почетная грамота за первое место вручена заведующей Н. В. Чекушиной. На втором месте — Хвощевский детский сад (заведующая В. В. Емелина), на третьем — Комаровский (заведующая Т. О. Кузнецова). В том, что во всех дошкольных образовательных учреждениях нашего района педагоги воспитывают активных, творческих детей и делают все для их развития, зрители убедились, наблюдая за выступлением воспитанников детских садов в музыкально-танцевальной композиции «Дружат дети на планете».

Любовь к родному краю, восхищение красотой его лесов, полей и рек передали юные артисты в музыкально-танцевальной композиции «Березополье».

Участие в празднике приняли и учащиеся образовательных учреждений, заявив о своей активной жизненной позиции. По площади прошли барабанщицы, волонтерские отряды «Вместе сможем все» (шк. № 1), «Апельсин» (шк. № 3), «Альтернатива» (шк. № 6), «Позитив» (шк. № 7), Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа и политехнического техникума, а также победители, призеры, участники спортивных соревнований мирового, всероссийского, зонального, областного уровня.

Замечательным музыкальным подарком для собравшихся на площади стало выступление Владислава Чурсина , российского оперного певца, лауреата всероссийских и международных конкурсов, солиста Миланской филармонии Вероны, Римской и Венецианской оперы. Его удивительный голос не раз звучал в Сартакове на фестивале «Хрустальный ключ».

Быть заботливым хозяином

Березополье, наша малая родина, — это наш общий дом. Благоустройство, красота, чистота в городе и на селе, ухоженность придомовых территорий зависят от каждого из нас, и любовь к родному краю проявляется в наших делах и поступках.

Администрация Богородского района выразила благодарность за активное участие и высокую ответственность в реализации мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Доскинского сельского совета генеральному директору ООО «Наш дом» С. В. Пугачеву, директору МУП п. Буревестник А. Н. Моисееву, директору ООО «Ника» А. А. Туркову.

В городском смотре-конкурсе «Благоустройство города Богородска» в номинации «Лучшая придомовая территория многоквартирного жилого дома, благоустроенная силами жителей» награды от администрации города получили Л. В. Рябцева (ул. Комсомольская, 32), А. И. Лизунов (ул. Ленина, 110-б), Т. А. и Ю. В. Литвиненко (ул. Лермонтова, 49); в номинации «Лучший частный дом» — Н. В. Литвинюк (ул. Луначарского, 182), М. И. Трунов (ул. Р. Люксембург, 28) и В. Г. Уляшин (пер. Добролюбова, 9).

Творчество и вдохновение

Любование и восхищение богородчан и гостей праздника вызвала удивительная коллекция костюмов разных исторических эпох, выполненная руками настоящих мастеров своего дела — педагогов 40 образовательных организаций (школ и детских садов) города и района, детей и их родителей. На конкурс «Традиции, фантазия и творчество», проводимый управлением образования, в этом году было представлено 120 моделей, над замыслом и его воплощением работало более 200 участников.

Танец-спектакль «Верните память» в исполнении солистов студии танца и эстетической гимнастики «Вдохновение» районного Дома культуры (рук. И. И. Ошарина и О. В. Подлесная) зрители переживали затаив дыхание. Пронзительная боль, горе, принесенное в семьи войной, скорбь по погибшим, порыв защитить детей от беды эмоционально глубоко переданы в каждом движении девочек, девушек.

И это, и все выступления детских коллективов — яркое свидетельство того, что в районе многое делается для развития творческих способностей воспитанников образовательных учреждений.

Энергия молодости

Увидел город и своих медалистов: 21 выпускник 2018 года получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Это Дмитрий Пет—

Торжественным маршем прошли по площади военнослужащие 34-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Яркое выступление юных спорт-сменов, которое они посвятили проходящему в стране чемпионату мира по футболу, показало, что подрастает достойная смена сильных, быстрых, выносливых, увлеченных спортом ребят. А значит, наш город будет всегда красив и молод.