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Охотничьего ружья лишился нерадивый отец из Бабаевского района
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Охотничьего ружья лишился нерадивый отец из Бабаевского района 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Больше 50 тыс. рублей долга по алиментам накопил житель Бабаевского района. Судебным приставам пришлось арестовать у него охотничье ружье.
Примечательно, что мужчина не платит деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка уже давно. Ранее его привлекали к административной ответственности. Тогда суд наказал мужчину 10 сутками ареста. Мера оказалась частично эффективной: платить мужчина начал, но суммы были незначительными.
Судебные приставы выяснили, что на должника зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ-43Е». Оно было арестовано при поддержке сотрудников Росгвардии. Если в ближайшие 10 дней нерадивый отец не рассчитается с долгом перед ребенком, ружье продадут «с молотка».
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