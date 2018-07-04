Охотничьего ружья лишился нерадивый отец из Бабаевского района

Больше 50 тыс. рублей долга по алиментам накопил житель Бабаевского района. Судебным приставам пришлось арестовать у него охотничье ружье.

Примечательно, что мужчина не платит деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка уже давно. Ранее его привлекали к административной ответственности. Тогда суд наказал мужчину 10 сутками ареста. Мера оказалась частично эффективной: платить мужчина начал, но суммы были незначительными.

Судебные приставы выяснили, что на должника зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ-43Е». Оно было арестовано при поддержке сотрудников Росгвардии. Если в ближайшие 10 дней нерадивый отец не рассчитается с долгом перед ребенком, ружье продадут «с молотка».