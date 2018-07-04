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«НАШЕСТВИЕ 2018» готовит большую стирку и дарит технику
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«НАШЕСТВИЕ 2018» готовит большую стирку и дарит технику 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Четыре незабываемых дня «Главного приключении года» станут еще и четырьмя днями свежести: пока все гости «НАШЕСТВИЯ» 2018 будут зажигать и наслаждаться выступлениями любимых групп, #РокПрачечная Electrolux, расположенная в VIP-зоне фестиваля, бережно выстирает и высушит вещи.
Но на этом праздник чистоты не закончится. НАШЕ Радио и шведская компания бытовой техники Electrolux проводят конкурс, по результатам которого будут разыграны специальные призы: 20 стиральных машин «Electrolux PerfectCare».
Футболки из хлопка и льняные рубашки, непромокаемые штаны на мембране и шифоновые летние юбки; деним и даже такие деликатные ткани, как шерсть, кашемир и шёлк, — все это можно смело доверить стиральной машине «Electrolux PerfectCare». И не беспокойтесь за безупречный вид своих вещей: компания «Electrolux» первой на рынке прошла и получила сертификацию «Woolmark Blue» — гарант бережного обращения с вещами из деликатных тканей, они сохранят первоначальную плотность, а цвета вещей — фабричную яркость.
Выиграть стиральную машину «Electrolux PerfectCare» очень просто: достаточно найти фотографию, где вы испачкались — пролили на себя кофе, красное вино или суп; вас обрызгала машина или разрисовал ребенок, и с 4 по 31 июля 2018 года выложить эту фотографию в Instagram или VK с хэштэгами #ЧистыеНаши и #ElectroluxPerfectCare.
Каждый будний день на протяжении четырех недель НАШи ведущие будут внимательно отсматривать ваши публикации, автор самой смешной фотографии дня получит в подарок стиральную машину.
Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
Встречаемся 3,4 и 5 августа на «Главном приключении года» в Большом Завидово Тверской области — осталось меньше месяца.
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