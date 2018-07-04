Ещё
«Исхудавшая» Бритни Спирс в новой фотосессии: фотошоп или спорт?
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Исхудавшая» Бритни Спирс в новой фотосессии: фотошоп или спорт? 

Журнал ОК! 1 час назад
Отношения с молоденьким тренером Сэмом Асгари явно пошли Бритни Спирс на пользу. 24-летний парень не только радует свою избранницу романтическими свиданиями, но и помогает ей следить за своей формой. Влюбленные вместе посещают фитнес-зал и устраивают домашние тренировки. И результат этих занятий на лицо! Вчера вечером Бритни опубликовала снимок, на котором запечатлена в коротких джинсовых шортах и кроп-топе, и удивила поклонников безупречной фигурой.
Бритни Спирс
«Фигура просто супер. Ты молодец!», «Она выглядит потрясающе! Это правда свежее фото? Такое чувство, будто Бритни здесь моложе», «Бритни, ты просто богиня», — прокомментировали фото фолловеры. Некоторые даже подумали, что артистка переборщила с фотошопом.
Стало известно, почему Бритни Спирс и Сэм Асгари до сих пор не поженились
Great trip to Miami! Thank you @thesetaimiamibeach? #thankyouforthisgift
A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on  Jun 11, 2018 at 11:01am PDT  Кстати, не так давно поклонники Бритни уже критиковали ее снимки из-за обилия ретуши. На фотографиях для рекламы бренда Kenzo артистка и впрямь выглядит неузнаваемо: фоторедактор не только сделал Бритни моложе, но и изменил ее черты лица.
Журнал ОК!: последние новости
Елена Подкаминская впервые опубликовала фото младшей дочери Наталья Водянова и Антуан Арно в скромных нарядах на показе Christian Dior 10 дочерей, которых не отличить от их звездных мам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»43
Неожиданный эффект перевернутых бикини71
41-летняя Маликова показала крепкий тыл10
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение