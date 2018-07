«Исхудавшая» Бритни Спирс в новой фотосессии: фотошоп или спорт?

Отношения с молоденьким тренером Сэмом Асгари явно пошли Бритни Спирс на пользу. 24-летний парень не только радует свою избранницу романтическими свиданиями, но и помогает ей следить за своей формой. Влюбленные вместе посещают фитнес-зал и устраивают домашние тренировки. И результат этих занятий на лицо! Вчера вечером Бритни опубликовала снимок, на котором запечатлена в коротких джинсовых шортах и кроп-топе, и удивила поклонников безупречной фигурой.

Бритни Спирс

«Фигура просто супер. Ты молодец!», «Она выглядит потрясающе! Это правда свежее фото? Такое чувство, будто Бритни здесь моложе», «Бритни, ты просто богиня», — прокомментировали фото фолловеры. Некоторые даже подумали, что артистка переборщила с фотошопом.

Great trip to Miami! Thank you @thesetaimiamibeach? #thankyouforthisgift

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 11, 2018 at 11:01am PDT Кстати, не так давно поклонники Бритни уже критиковали ее снимки из-за обилия ретуши. На фотографиях для рекламы бренда Kenzo артистка и впрямь выглядит неузнаваемо: фоторедактор не только сделал Бритни моложе, но и изменил ее черты лица.