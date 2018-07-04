Очаровательная гимнастка подтянулась, вращая на бедрах огромный хулахуп

Красавица гимнастка показала, как вращать на бедрах хулахуп во время другого упражнения и моментально стала звездой. Рэйчел Ласт и раньше славилась своими трюками с хулахупом, но именно этот принес ей мировой рекорд.

Видео смотрится действительно здорово. Первые пару раз спортсменка подтягивается без лишних усилий, потом же становится заметно, что с каждым разом Рэйчел напрягается все больше.

Сложнее всего было не подтягиваться, а именно вращать на бедрах хулахуп. Только представьте, какая у нее должна быть координация движений, чтобы выполнить это упражнение, да еще и сделать 12 повторов.

Публикация от Rachael Lust (@rachael_lust) 2 Июл 2018 в 5:33 PDT И это далеко не единственный трюк в репертуаре Рэйчел. Гимнастка с удовольствием экспериментирует с хулахупом, одновременно танцуя и даже жонглируя.