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Очаровательная гимнастка подтянулась, вращая на бедрах огромный хулахуп
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Очаровательная гимнастка подтянулась, вращая на бедрах огромный хулахуп 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Красавица гимнастка показала, как вращать на бедрах хулахуп во время другого упражнения и моментально стала звездой. Рэйчел Ласт и раньше славилась своими трюками с хулахупом, но именно этот принес ей мировой рекорд.
Видео смотрится действительно здорово. Первые пару раз спортсменка подтягивается без лишних усилий, потом же становится заметно, что с каждым разом Рэйчел напрягается все больше.
Сложнее всего было не подтягиваться, а именно вращать на бедрах хулахуп. Только представьте, какая у нее должна быть координация движений, чтобы выполнить это упражнение, да еще и сделать 12 повторов.
Публикация от Rachael Lust (@rachael_lust) 2 Июл 2018 в 5:33 PDT  И это далеко не единственный трюк в репертуаре Рэйчел. Гимнастка с удовольствием экспериментирует с хулахупом, одновременно танцуя и даже жонглируя.
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