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«ВелоДевичник» в Уфе: девочки в платьях проедут на велосипедах по улицам города
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«ВелоДевичник» в Уфе: девочки в платьях проедут на велосипедах по улицам города 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 4 июля, в 19.30 в башкирской столице стартует «ВелоДевичник». Милые дамы, которые хотят принять участие могут подъехать к месту сбора, но есть одно но, для участников необычной акции существует дресс-код. Девочки должны быть одеты в платья, юбки, балетки, головные уборы, цветы и другие девчачьи штучки.
Девочки в красивых платьях проедут на велосипедах по Уфе  — Парни, вы также можете участвовать, но соблюдая дресс-код: рубашка/галстук (главное-элегантно) и скоростной режим, — отметили организаторы велопробега.
Старт будет дан от фонтана у остановки «Аграрный университет» далее колона проследует до –телецентр и снова вернется к точке сбора (возможно профилактическое продолжение до горсовета).
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