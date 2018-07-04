«ВелоДевичник» в Уфе: девочки в платьях проедут на велосипедах по улицам города

Сегодня, 4 июля, в 19.30 в башкирской столице стартует «ВелоДевичник». Милые дамы, которые хотят принять участие могут подъехать к месту сбора, но есть одно но, для участников необычной акции существует дресс-код. Девочки должны быть одеты в платья, юбки, балетки, головные уборы, цветы и другие девчачьи штучки.

Девочки в красивых платьях проедут на велосипедах по Уфе — Парни, вы также можете участвовать, но соблюдая дресс-код: рубашка/галстук (главное-элегантно) и скоростной режим, — отметили организаторы велопробега.

Старт будет дан от фонтана у остановки «Аграрный университет» далее колона проследует до –телецентр и снова вернется к точке сбора (возможно профилактическое продолжение до горсовета).