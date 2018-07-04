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Кубок Гагарина привезли в татарские поля
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Кубок Гагарина привезли в татарские поля 

360tv.ru 1 час назад
Кубок Гагарина приехал в родную деревню самого титулованного хоккеиста Лиги Дениса Зарипова. Об этом хоккейный клуб «Ак Барс» рассказал в Twitter.
Родина Зарипова — татарская деревня Дюм-Дюм. Награда уже в пятый раз появляется здесь благодаря нападающему «Ак Барса».
Встреча Кубка прошла на местной хоккейной площадке. Жители деревни смогли сами побеседовать с Зариповым и сделать фотографию с хоккеистом и наградой.
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв московский ЦСКА в конце апреля этого года. Единственную шайбу забросил канадский нападающий Роб Клинкхамер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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