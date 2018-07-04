Кубок Гагарина привезли в татарские поля

Кубок Гагарина приехал в родную деревню самого титулованного хоккеиста Лиги Дениса Зарипова. Об этом хоккейный клуб «Ак Барс» рассказал в Twitter.

Родина Зарипова — татарская деревня Дюм-Дюм. Награда уже в пятый раз появляется здесь благодаря нападающему «Ак Барса».

Встреча Кубка прошла на местной хоккейной площадке. Жители деревни смогли сами побеседовать с Зариповым и сделать фотографию с хоккеистом и наградой.

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв московский ЦСКА в конце апреля этого года. Единственную шайбу забросил канадский нападающий Роб Клинкхамер.