Семья Suga не верила в него. Откровения солиста BTS

В самой популярной корейской группе рэпер Шуга дебютировал в году. Однако, прежде, чем достичь славы, мало, кто знает, через какие трудности ему пришлось пройти.

«Моя семья не считала музыку нечто серьёзным. Даже мои родственники говорили, что мне лучше пойти учиться, а создавать музыку исключительно для родителей»

Они то и дело твердили, куда он пойдёт с музыкой, рассказывает рэпер, чем будет зарабатывать. Вместо того, чтобы их слушать, для Шуги эти слова, наоборот, стали стимулом. А свои песни с тех пор он показывал только брату.

«Брат был первым, кому я сказал, что прошёл прослушивание в группу. Сам я обычно не пью, но с ним даже такое себе позволяю», — рассказывает Шуга о тёплых отношениях с братом

Теперь, когда Шугу знает весь мир, родственники наконец стали уважать его выбор.

«Даже те родственники, которые говорили мне идти учиться, теперь просят у меня автограф», — смеётся Шуга.

Согласитесь, заслужено! К такому успеху Шуга шел несколько лет, а труд, как известно, всегда даст свои плоды.

«Я тренировался ночью и работал неполный рабочий день во время восхода солнца, затем я ходил в школу с усталым телом и спал весь день, мне исполнилось лет, не заметив», — сказал Шуга.