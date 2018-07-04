Ещё
Семья Suga не верила в него. Откровения солиста BTS
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья Suga не верила в него. Откровения солиста BTS 

Popcake.tv 50 минут назад
Фото: Popcake.tv
В самой популярной корейской группе рэпер Шуга дебютировал в году. Однако, прежде, чем достичь славы, мало, кто знает, через какие трудности ему пришлось пройти.
«Моя семья не считала музыку нечто серьёзным. Даже мои родственники говорили, что мне лучше пойти учиться, а создавать музыку исключительно для родителей»
Они то и дело твердили, куда он пойдёт с музыкой, рассказывает рэпер, чем будет зарабатывать. Вместо того, чтобы их слушать, для Шуги эти слова, наоборот, стали стимулом. А свои песни с тех пор он показывал только брату.
«Брат был первым, кому я сказал, что прошёл прослушивание в группу. Сам я обычно не пью, но с ним даже такое себе позволяю», — рассказывает Шуга о тёплых отношениях с братом
Теперь, когда Шугу знает весь мир, родственники наконец стали уважать его выбор.
«Даже те родственники, которые говорили мне идти учиться, теперь просят у меня автограф», — смеётся Шуга.
Согласитесь, заслужено! К такому успеху Шуга шел несколько лет, а труд, как известно, всегда даст свои плоды.
«Я тренировался ночью и работал неполный рабочий день во время восхода солнца, затем я ходил в школу с усталым телом и спал весь день, мне исполнилось лет, не заметив», — сказал Шуга.
Popcake.tv: последние новости
Виктория Короткова намекнула о своих чувствах к брату Тимати Дарья Клюкина рассказала про одноклассника, влюблённого в неё Советы от Дарьи Клюкиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»41
Неожиданный эффект перевернутых бикини71
41-летняя Маликова показала крепкий тыл10
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение