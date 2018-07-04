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В Ясеневе появилось небывалое количество уток
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В Ясеневе появилось небывалое количество уток 

Ясенево 52 минуты назад
Фото: Ясенево
С начала лета утки поселились на Голубинском пруду в районе Ясенево. А сейчас уже вывели потомство.
Местные жители с удовольствием подкармливают пернатых соседей и отмечают, что в этом году уток на пруду гораздо больше, чем в прошлом. Местные жители кормят крякв кто, чем может и не всегда правильно. Сотрудники Москприроды рассказали, что утки с удовольствием едят любые виды злаков — ячмень, пшеницу, овес. А вот хлебом уток кормить категорически нельзя. Хлеб в желудке разбухает и может вызвать непроходимость и смерть птицы. Также можно угощать уток семечками, горохом, творогом и кукурузой.
Фото Дмитрия Синяева.
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