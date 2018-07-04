Как в православии объясняется бездетность

Для большинства семей рождение ребёнка — это желанное счастье, но, к сожалению, не всегда возможное. И, невзирая на медицинские показания, многие склонны считать бездетность еще и чем-то вроде наказания от Бога.

«Народ Божий»

Для людей ветхозаветных времён, как и вообще для древних племен, «многочадие» было величайшим благословением. Населить земли, максимально умножив свой род, было главной задачей в те времена, когда смерть от войн и болезней забирала детей ещё в младенчестве.

Потому многие праведники Ветхого завета имели по несколько жён — верный Богу израильский народ был обязан продолжить род и населить землю. К тому же, он всю ветхозаветную историю ожидал рождения Мессии, и потому, бесплодные супруги воспринимались как отверженные Богом изгои общества, не причастные грядущей «славе Израиля».

Такими «изгоями» были будущие родители Богородицы, Иоаким и Анна, и родители Иоанна Крестителя — Захария и Елизавета. Они были праведниками, но долгое время не имели детей, о чём сокрушались и долго молились, обещая посвятить своих детей Богу. Однако, парадокс промыслительной Божьей любви проявился в том, что именно у них, по логике иудейского общества, отверженных «неплодных» супругов, родились величайшие личности новозаветной истории.

В Новом завете люди получили «новое рождение» — «в Духе и истине». Обетование исполнилось, Христос изменил сам тип отношений Бога с человеком. Евангелие стало распространяться по миру, умножая таким образом «народ Божий» — уже не в национально-родовом смысле, а в духовном.

Бездетность для христиан перестала быть клеймом, ибо продолжение своего рода на земле перестало быть главной целью «нового человека». Теперь он был призван к вечности, и смыслом жизни для него стало стяжание любви и благодати.

Не наказание, а Промысел

В христианстве брак, прежде всего, союз двух любящих друг друга и Бога людей. И конечно, общий ребёнок — это чудо и величайшее выражение этой любви. Испытать это ощущение хочется многим, и часто невозможность стать родителем приводит людей в отчаяние.

Наверное, в этот момент очень важно вспомнить, что существует такое понятие как Промысел Божий. Очень часто лишь оглядываясь назад мы способны понять, что на самом деле хотел от нас Господь, от чего Он нас уберёг, а что подарил, вопреки ожиданиям.

Бывает, что события жизни, казавшиеся человеку непреодолимыми трудностями и незаслуженным наказанием, оборачиваются для него удивительным опытом, в котором ему является любовь и забота Божия.

Невозможно понять намерения Бога, но можно попытаться Ему довериться. Попытаться спросить не Его — «за что», а себя — «для чего». Возможно, лишая человека радости родительства, Бог пытается вывести его на какой-то новый уровень самопознания, открыть ему иной способ реализации себя в мире.

Возможно, призывает к тому, чтобы стать любящей семьёй для брошенного ребенка. А может быть, Он, видя человеческую душу, даёт понять, что при всём желании, люди ещё не готовы стать родителями, и им надо поработать над собой, сблизиться сильнее и укрепиться духовно.

Часто вполне понятные желания, заглушают в нас здравый смысл и способность прислушиваться с Богу. Если вспомнить историю, то можно увидеть, например, какие последствия подчас имело страстное желание вопреки всему иметь наследника. Василий III, насильно отправивший бесплодную (как он утверждал) жену Соломонию в монастырь, попирая каноны, при живой супруге вторично обвенчался с Еленой Глинской, а долгожданным плодом этого союза оказался очень противоречивый русский царь — Иван Грозный

В семье последнего императора России также долго не было наследника — было лишь четыре дочери, но царственная чета прилагала все мыслимые усилия. В итоге на свет появился несчастный Алексей, наследовавший вместо обширной империи гемофилию и тяжкую судьбу рода Романовых.