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Ясенов: Лев Троцкий — самый известный украинец
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Ясенов: Лев Троцкий — самый известный украинец 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Леон Троцкий является самым известным в мире украинцем. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского Технологического Института, изучив соответствующие данные. Для ясности уточним, что критерием исследования все-таки было место рождения, а не вовлеченность в национальный контекст. Поэтому, например, в России самым известным для мира человеком стал Иммануил Кант, родившийся «как бы» на территории современной России (в Калининграде).
Как сказал бы Александр Тимошенко — пруф по этой ссылке: http://september.media/archives/2522
Ну, а карта, составленная по результатам исследования — вот она:
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