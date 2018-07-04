Ясенов: Лев Троцкий — самый известный украинец

Леон Троцкий является самым известным в мире украинцем. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского Технологического Института, изучив соответствующие данные. Для ясности уточним, что критерием исследования все-таки было место рождения, а не вовлеченность в национальный контекст. Поэтому, например, в России самым известным для мира человеком стал Иммануил Кант, родившийся «как бы» на территории современной России (в Калининграде).

Как сказал бы Александр Тимошенко — пруф по этой ссылке: http://september.media/archives/2522

Ну, а карта, составленная по результатам исследования — вот она: