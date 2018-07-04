«Папина манера»: Леонид Агутин гордится творческими успехами дочери

Уже несколько лет общая дочь Леонида Агутина Анжелики Варум Лиза живет в Майами, где некоторое время назад создала свою собственную музыкальную группу и выступает с концертами в местных барах. Поддерживают Лизу не только ее звездные родители, но и ее бойфренд-иностранец, который тоже занимается музыкой.

19-летняя Лиза с самого детства увлекалась музыкой и пошла по стопам звездных родителей. Агутин и Варум во всем поддерживают дочь и не скрывают своей радости что наследница делает первые успехи в творчестве.

Недавно Лиза начала работу над дебютным клипом. Сегодня утром Леонид выложил часть этой работы с поклонниками. Артист очень рад, что наследница без чьей-либо помощи смогла создать действительно хороший продукт.

«Не советую. Не предлагаю. Не пытаюсь поменять. Просто наблюдаю. И мне нравится! Доченька моя», — коротко подписал работу Лизы Леонид. Отметим, что поклонники по достоинству оценили клип и в очередной раз отметили, что Лиа не только внешне похожа на своих родителей, но и унаследовала от них талант.

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«Папина манера», «У Вас прекрасная дочь, Леонид! Она мне здесь напоминает чем-то Эми Уайнхаус , но на Лизу смотреть приятнее! Очень талантливая девочка у талантливых родителей!», «Как здорово! Молодец!», «Обожаю такую музыку. Талант по наследству. Браво!», «Какая жгучая смесь внешности и таланта», — отметили поклонники в комментарии под видео.