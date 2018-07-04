В библиотеке на Родионовской создадут шоколадный коллаж

В библиотеке № 239 на Родионовской улице 4 июля состоится познавательно-досуговая программа «Что вам надо? Шоколада!» Игры и конкурсы будут вращаться вокруг шоколадной темы.

— Конкурс «Дегустация» не оставит равнодушным никого из присутствующих: угадать с закрытыми глазами сорт шоколада на вкус — горький, молочный или белый.

А на детском абонементе всех участников программы в этот день будет встречать «шоколадное дерево» со сладкими призами, — рассказали в ЦБС СЗАО.

Гостей ждет викторина о шоколаде и мастер-класс, на котором специалисты расскажут и покажут, как делать коллаж.

Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)