Полицейские Калмыкии приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол»

Сотрудники калмыцкой полиции уделяют большое внимание своей физической подготовке, и во многом в этом им помогают занятия футболом. Практически каждый футбольный турнир в республике проходит с участием сборной МВД Калмыкии. К самой популярной в мире игре полицейские приучают своих сыновей и племянников.

Не стали исключением и двоюродные братья Олег и Роман Удаевы. Малыши с удовольствием следят за ходом чемпионата мира по футболу, поддерживая российских футболистов. А в свободное время осваивать хитрые приемы этой увлекательной игры им помогают коллеги папы и дяди — сотрудники Центра информационных технологий связи и защиты информации МВД по Республике Калмыкия.

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