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Благотворительный фонд Владимира Потанина представил новый логотип
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Благотворительный фонд Владимира Потанина представил новый логотип 

АртГид 39 минут назад
Фото: АртГид
Как рассказала Генеральный директор фонда Оксана Орачева, «новый логотип — это собирательный образ нашей стратегии и программ. В новом фирменном стиле мы хотели отразить их комплексный характер, многогранность, динамичность, нацеленность в будущее. Надеемся, что новая визуализация бренда как ключевая часть коммуникаций Фонда даст дополнительный импульс и вдохновение как нашим партнерам и грантополучателям, так и команде в поисках новых возможностей взаимодействия, продвижения лучших практик и воплощения в жизнь новой философии филантропии». Логотип и визуальный образ фонда разрабатывала команда ведущего брендингового агентства DDVB. Задачей ребрендинга стало переосмысление принципов и миссии фонда. Для каждой программы был разработан свой цвет внутри одного логотипа. С момента своего основания в 1999 году Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал сотни проектов и инициатив, многие из которых продолжают успешно работать и влиять на жизнь общества. Цветовое решение позволяет отразить многообразие и междициплинарность новых программ. Следующим шагом ребрендинга станет открытие нового офиса фонда в июле 2018 года, финальным шагом станет открытие нового сайта fondpotanin.ru.
Источник: пресс-релиз
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