Пончики и презервативы-рефери: что предлагают болельщикам

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Восемь сборных прорвались в четвертьфинал. В том числе и российская дружина, отправившая домой легендарных испанцев.

Параллельно всем этим баталиям на футбольных полях в городах-организаторах мундиаля, в геометрической прогрессии растет количество брендов — известных и не очень, — которые идут на разные ухищрения, чтобы урвать свой кусок от «мячика». Иногда в погоне за самой актуальной спортивной историей маркетологи создают мозговыносящие и глазовыкалывающие заголовки и слоганы.

News.ru Некоторые не сильно заморачиваются и просто лепят наклейку мячика на свой продукт.

И, хоп, обычный кисель превращается в напиток чемпионов.

Другие изо всех сил обыгрывают сферическую форму. Например, изготовители пончиков, любители которых и сами рискуют немного округлиться.

News.ru Для создателей контрацептивов футбол стал благодатной темой. На эту тему фантазия выдает огромное количество вариантов. Остается только выбрать. Так, кондомы выступили в качестве судьи «на поле». В том смысле, что задают правила игры.

Креативно к ЧМ-2018 подошли производители самого разрекламированного алкогольного напитка из России — водки. Классические «стройные» бутылки беленькой заметно раздались в объёмах.

News.ru С аналогичной идеей подкатились и пивные компании. А еще говорят, что спорт и выпивка не совместимы.

Странный околофутбольный манёвр выдала известная медкликиника. На рекламном плакате врач, прослушивая мяч стетоскопом, задаётся вопросом: «Когда финал?».

News.ru Даже привычная кругленькая форма заправки «Крошки-картошки» заиграла новыми красками на тематической подложке.