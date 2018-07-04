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Пончики и презервативы-рефери: что предлагают болельщикам
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Пончики и презервативы-рефери: что предлагают болельщикам 

News.ru 31 минуту назад
Фото: News.ru
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Восемь сборных прорвались в четвертьфинал. В том числе и российская дружина, отправившая домой легендарных испанцев.
Параллельно всем этим баталиям на футбольных полях в городах-организаторах мундиаля, в геометрической прогрессии растет количество брендов — известных и не очень, — которые идут на разные ухищрения, чтобы урвать свой кусок от «мячика». Иногда в погоне за самой актуальной спортивной историей маркетологи создают мозговыносящие и глазовыкалывающие заголовки и слоганы.
News.ru  Некоторые не сильно заморачиваются и просто лепят наклейку мячика на свой продукт.
И, хоп, обычный кисель превращается в напиток чемпионов.
Другие изо всех сил обыгрывают сферическую форму. Например, изготовители пончиков, любители которых и сами рискуют немного округлиться.
News.ru  Для создателей контрацептивов футбол стал благодатной темой. На эту тему фантазия выдает огромное количество вариантов. Остается только выбрать. Так, кондомы выступили в качестве судьи «на поле». В том смысле, что задают правила игры.
Креативно к ЧМ-2018 подошли производители самого разрекламированного алкогольного напитка из России — водки. Классические «стройные» бутылки беленькой заметно раздались в объёмах.
News.ru  С аналогичной идеей подкатились и пивные компании. А еще говорят, что спорт и выпивка не совместимы.
Странный околофутбольный манёвр выдала известная медкликиника. На рекламном плакате врач, прослушивая мяч стетоскопом, задаётся вопросом: «Когда финал?».
News.ru  Даже привычная кругленькая форма заправки «Крошки-картошки» заиграла новыми красками на тематической подложке.
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