Будущее здесь: трансгендерная модель примет участие в «Мисс Вселенная»

26-летняя испанка Анхела Понсе станет первой трансгендерной женщиной, участвующей в конкурсе «Мисс Вселенная».

Кроме того, она стала первой трансгендерной моделью, прошедшей национальный отбор, — сейчас она обладает титулом «Мисс Испания 2018», что как раз и дает ей возможность участвовать в международном конкурсе.

Девушка перепостила новость об этом у себя в твиттере, с припиской «Давайте делать историю».

Let's make history#Pride2018 #MissUniverseSpain2018 https://t.co/0kyJTREAHf

— Angela Ponce-Official (@angelaponceoff) 1 июля 2018 г.

Понсе считает очень важным свое участие в конкурсе, поскольку до людей нужно доносить мысль о разнообразии и добиваться уважения во всем мире, а не только в ЛГБТ-сообществе.

Фото @angelaponceoff

Руководство конкурса «Мисс Вселенная» разрешило участие трансгендерных женщин не так давно — в 2012 году. Это произошло сразу после громкого скандала, когда канадка Дженна Талакова была дисквалифицирована «из-за несоответствия требования конкурса». Тогда активисты и правозащитники назвали решение оргкомитета дискриминационным, после чего правила конкурса были изменены.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится каждый год с 1952 года. Для участия девушкам необходимо пройти национальный отбор и иметь идеальную репутацию. Решение о выборе представительницы от каждой страны остается за жюри.

Победительнице традиционно достается приз в 250 тыс. долларов, корона, а также право на двухлетнее обучение в New York Film Academy.

Любопытно, что целый год Мисс Вселенная обязана посещать светские рауты и ездить по миру с благотворительными акциями.

В 2017 году титул «Мисс Вселенная» достался Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

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