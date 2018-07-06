Гордеп поздравила саратовцев с Днем семьи, любви и верности

В отделении ЗАГС Ленинского района состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, сообщает сайт гордумы.

Одним из почетных гостей праздника стала депутат Саратовской городской Думы Александра Сызранцева, которая поздравила молодые пары со вступлением в семейную жизнь. Она сказала теплые слова в их адрес, а также вручила им цветы и памятные подарки: «Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником. Он напоминает нам о святых Петре и Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности. От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, тепло и взаимопонимание. Счастья вам, добра и благополучия!»

От муниципальных властей и депутатского корпуса семьям, которые долгое время находятся рядом друг с другом, были вручены медали «За любовь и верность».