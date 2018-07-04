«Частичка меня»: Ольга Кабо рассказала о любимых местах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Известная актриса Ольга Кабо , фильмография которой насчитывает более 60 кинолент, любит Крым и называет своим «любимым уголком». В комментарии РИА Новости Крым артистка рассказала, что часто приезжает на полуостров с детьми и останавливается отдохнуть на ЮБК.

"Я очень люблю Крым. Мне приятно, что раньше я приезжала сюда со своими родителями, теперь приезжаю со своими детьми. В Крыму у меня есть любимые местечки в Ялте и Алуште. Мы в прошлом году отдыхали в Алуште в пансионате. Я сюда часто приезжаю на гастроли. Я думаю, Крым — частичка меня. И эта любовь передалась по наследству моим детям", — поделилась мыслями Кабо.

Одним из ярких воспоминаний для Кабо стали съемки в международном детском центре «Артек» в юности. В 16-летнем возрасте она впервые посетила легендарный лагерь, который на всю жизнь запомнился артистке как «эпицентр детского счастья».

"В 1984 году я снималась в фильме, съемки которого проходили на территории лагеря. Я не приезжала в «Артек» как пионерка, но снималась, будучи школьницей. Для меня это были необыкновенные впечатления: огромное количество детей, буйство свободы и дружбы", — вспомнила она.