12 комедийных сериалов для хорошего настроения

Смех, как известно, продлевает жизнь. А улыбка поднимает настроение. Предлагаем вашему вниманию дюжину жизнеутверждающих сериалов, которые вас точно порадуют!

Киган Дин — адвокат, который берется за самые гибельные дела и почти всегда их выигрывает. А еще он должник всех казино в городе, потому что не умеет мешать крепкий алкоголь и азартные игры. Его бывшая жена встретила нового мужчину, любимая проститутка ушла из бизнеса, а школьник-сын спит с учительницей! Парень с работы

Парень с работы

Кевин работает в офисе, где его ничего не радует: скучные коллеги, взбалмошная начальница. Единственная отрада — коллега Одри, в которую парень безумно влюблен без всякой надежды на взаимность. Однажды он увольняется, сообщает Одри о своих чувствах и пакует чемоданы в Европу. Но планы срываются, и ему приходится вернуться на старое место. Черная комедия

Черная комедия

Андрэ Джонсон — преуспевающий чернокожий бизнесмен, типичный представитель среднего класса, любимый муж и отец. Единственное, что омрачает его жизнь — опасение, что его дети настолько впитали «культуру белых», что их уже нельзя назвать черными. Форс-мажоры

Форс-мажоры

Юрист-самоучка и мелкий мошенник Майк оказывается в нужном месте в нужное время и попадает «под крыло» опытного адвоката Харви Спектора. Вместе им предстоит вершить великие дела, ведь они идеально дополняют друг друга!Одиноки вместе

Одиноки вместе

Эстер и Бенжи — двое неудачников, каждый из которых стремится найти свое место под солнцем Лос-Анджелеса, где все одержимы социальным статусом. Пока их попытки не приводят к успеху, они находят утешение в своих странноватых отношениях. Чак История Чака Бартовски, к которому в один прекрасный день попадает секретная база данных спецслужб. Теперь он — объект преследования всех преступных группировок, и охранять его поручено агентам Саре Уокер из ЦРУ и Джону Кейси из АНБ . Гриффины

Гриффины

Гениальная пародия на все дела человеческие на примере типичной американской семьи во главе с добродушным весельчаком Питером Гриффином. Настоящий театр абсурда, способный рассмешить до слез. Мэр Надеясь обратить на себя внимание и раскрутить новый альбом, молодой рэпер Кортни Роуз ввязывается в борьбу за пост мэра и неожиданно побеждает. Теперь нужно как-то выполнять все предвыборные обещания, данные избирателям. Мужчины в деле

Мужчины в деле

Четверо друзей работают вместе в модном журнале и зависают в кофейне в свободное время. Когда одного из них бросает девушка, остальные готовы на все, чтобы не дать ему скиснуть. Вы все меня бесите

Вы все меня бесите

Журналистка и мизантроп по имени Соня в силу своего скверного характера не может наладить ни дружеских отношений, ни личную жизнь. Но все меняется, стоит ей выпить чуть чуть алкоголя. Правда, опьянение проходит, а последствия остаются. Американская домохозяйка

Американская домохозяйка

Комедийный сериал об идеальной жене, матери и домохозяйке, роль которой исполнила Кэти Миксон . У неё трое детей и уютный дом в маленьком богатом городке, ее подруги — такие же «идеальные мамочки». Она уверена в себе и временами бесцеремонна, но и у нее есть проблема, отравляющая ей жизнь — лишний вес и насмешки приятельниц. Благородные мошенники

Благородные мошенники

Работники компании «Авантюристы» способны решить любые проблемы клиента с помощью розыгрыша. Из любой неразрешимой ситуации они обязательно найдут неординарный и смешной выход.