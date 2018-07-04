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Уральская колония прославилась на всю страну модным ремонтом в фотошопе
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Уральская колония прославилась на всю страну модным ремонтом в фотошопе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мощный хайп словили в свердловском ГУФСИН: накануне они разослали релиз о том, что в ИК-12 открылся кружок йоги, но вот на одном из фото почему-то были покрашены стена и пол. Созданный талантливым дизайнером кадр стали активно обсуждать в соцсетях — пользователи решили, что таким нехитрым образом решили скрыть изъяны ремонта.
Спустя сутки пресс-служба ведомства решила отреагировать и распространила заявление. Приводим его полностью и без правок.
«Коллеги, пресс-служба свердловского ГУФСИН умеет работать, да и всегда работает без фотошопа. Фото с занятий йогой в колонии ИК-12, обработанное в программе Point, было сделано для того, чтобы подобрать цвета для ремонта в зале ИК-12. Его направили с другими фото (не подвергавшимися обработке) и оригинальным видео», — говорилось в сообщении ГУФСИН.
В беседе с E1.RU начальник пресс-службы Александр Левченко пояснил, зачем они покрасили стены и пол в редакторе Point (на самом деле Paint).
— Когда мы получили фото с занятий йогой, то в ответ предложили нашим коллегам сделать ремонт. Для этого подобрали цвета, которые, на наш взгляд, лучше всего подходят. Это передовая колония — там каждый год выпускают продукции аж на 800 миллионов рублей, а потому они постепенно проводят ремонт, — отметил Александр Левченко.
ИК-12 — колония строгого режима. Там сидят те, кто отбывает наказание повторно. Средний срок — 10–15 лет.
Впрочем, какими бы сейчас ни были пояснения ГУФСИН, пользователей соцсетей уже не остановить. Вот какие варианты обработки знаменитого кадра они предлагают.
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Женский форум
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