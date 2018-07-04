В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах и мерах поддержки для многодетных семей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении многодетным семьям права на льготу в отношении налога на имущество физлиц. Также документом предусматривается ряд мер социальной поддержке таким семьям. Законодательная инициатива опубликована в думской электронной базе.

«До настоящего времени в стране фактически отсутствует единая система федеральных нормативных правовых актов, направленных на государственную поддержку многодетных семей. В частности, Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении данной категории граждан», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается предоставить членам многодетным семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц. В этих целях предлагается дополнить ст. 407 Налогового кодекса РФ соответствующими положениями.

«В результате принятия законопроекта более 1,5 млн многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Законопроект призван способствовать улучшению общей демографической ситуации в Российской Федерации, повышению рождаемости, повышения статуса семей, имеющих 3-х и более детей», — следует из пояснительной записки.