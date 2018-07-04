Чему нас учит история про странную женщину Галину Панину?

Она нас учит много чему, но отдельно хотелось бы выделить вот какой принципиальный момент.

Было много всякого скорбного крика по соцсетям, когда сын Патрушева возглавил Минсельхоз . Мол, сословность российского общества лишает молодых граждан будущего. Это глупости.

Высшие слои правящей элиты являются особым, зачастую кровным сословием более-менее во всех серьезных государствах. Даже самых, формально, демократических.

Не будем сейчас подробно обсуждать американские политические кланы, но тот же самый обожаемый российской хипстотой Трюдо «в носках с котами» — он откуда взялся, красивый такой? «С улицы пришёл, по объявлению», ага.

Пробиться в высшую элиту, будучи человеком низкого происхождения, практически невозможно. Это общий порядок для всех развитых стран. В том числе для нашей.

Хотя, для каких-то особо выдающихся гениев исключения возможны. И это тоже общий порядок для всех развитых стран. В том числе для нашей.

Это вовсе не только чья-то злая воля, но и простая человеческая логика: того же Патрушева-мл. с рождения готовили к карьере госслужащего, в то время пока мы с вами бегали по затхлым подворотням в мучительных раздумьях, где бы лишний кусок хлеба урвать.

И если вы не особо выдающийся гений, значит сыну Патрушева вы не ровня. Повторяю: не потому что его отец так решил. А потому что такова объективная реальность.

(Если же вы особо выдающийся гений, значит без будущего в любом случае не останетесь. И к тому же вряд ли читаете мой телеграмм, наверняка у вас имеются занятия поинтереснее).

Но. Все вышесказанное справедливо только если относится к высшей правящей элите. Исключительно к ней.

Куда невозможно попасть просто так, но которая, вместе с тем, даже при всём своём желании не способна отобрать у вас будущее — по причине собственной сугубо количественной ограниченности.

У Николая Платоновича, извините, детей столько нет, чтобы каждому из вас дорогу в жизни перекрыть хватило.

Но вот этот трагический факт, что место, которое в любом здоровом обществе занимает честный средний класс, «люди простые, однако преуспевающие и самостоятельные», опора и надежда всякой адекватной государственной системы, в России оккупировали «Панины», которые вообще непонятно, откуда взялись, кем поставлены на кормление, и за какие заслуги (уж точно не за выдающиеся интеллектуальные способности и профессиональные компетенции) — это и в самом деле огромная общенациональная проблема.

Потомки древних аристократических родов, о последних представителях которых доподлинно известно, что они умерли бездетными. «Сыновья и дочери лейтенанта Шмидта», ага.

Именно у этих «Паниных», а вовсе не у Патрушевых, вы обречены до конца жизни горбатиться на секретарских окладах, выполняя всю грязную, техническую работу, покуда узурпаторы вашего успеха разъезжают по лондонским конференциям «коучей» и прочих профессиональных дармоедов, и щебечут там про «рашку –парашку».

Причём, в отличие от Патрушева, который про вас не думает и даже не знает — у него в жизни и так хватает, о чем подумать — «Панины» вас искренне презирают и ненавидят, и с радостью вредят при любой удобной возможности, даже самой ничтожной.

Буквально: «хоть бы и дверь говном намазать».

Покуда «Панины» — загадочное, но откровенно бесовское племя, невероятно прожорливое и плодовитое, которое только и может быть названным в строгом смысле «нерусью» — остаются неуязвимыми и безнаказанными, никакого будущего у нас с вами, дорогие русские люди, совершенно точно нет, и наивно было бы надеяться.

Однако, будем считать, что процесс пошёл.

И если даже это, как выражается Олег Кашин , «кампания и методичка» — я первый готов этой методичке ноги целовать.

Источник: Блог Станислава Яковлева