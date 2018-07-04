Казанская школьница победила в белорусском конкурсе рисунка

В Казани наградили победительницу VI международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете!», организованном Министерством образования Республики Беларусь. Диплом и подарки получила выпускница 8-го класса школы №122 Ксения Казанцева

Церемонию приурочили ко Дню Независимости Республики Беларусь. Проходила она в Доме дружбы народов РТ.

Всего в конкурсе участвовало 7 тысяч детей из 22 стран мира. Среди них: Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Грузия, Польша, Иран, Сирия, Эквадор.

В результате жюри определило 71 одного победителя в номинациях «Живопись» и «Графика». Они были разделены на возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 и 14-16 лет.

От России в число призеров вошли три человека: Ксения Казанцева и двое саратовских школьников — Варвара Волкова и Павел Черненко.

Юную художницу наградил руководитель казанского отделения Посольства Беларуси в России Олег Исаев . Без подарков не осталась и педагог девочки Перетягина Ольга, преподаватель детской художественной школы №7.

— Есть дипломатия политическая, а есть дипломатия искусства, — отметил Олег Исаев. — Она тоже играет очень важную роль в укреплении дружественных связей между странами.

Ксения Казанцева призналась, что победа в конкурсе стала для нее полной неожиданностью. Об этом ей сообщили буквально за день до награждения. А картину она нарисовала два года назад, в 12-летнем возрасте. Рисунок собрал призы на всевозможных городских конкурсах и вот теперь получил международное признание.

Лучшие работы конкурса выставляют в Минске в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.