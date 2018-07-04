Простые секреты правильной пищи

Рынок доставки готовой еды переживает в России настоящий бум. В подобные бизнес-проекты активно инвестируют крупные компании вроде DST Global, Mail.ru Group Яндекс , но из-за эффекта низкой базы пределы его насыщения пока не видны. Нишу доставки здоровой или правильной пищи специалисты оценивают как наиболее привлекательную с точки зрения маркетинговой стратегии. Тренд на здоровую еду из столицы распространился и в регионы. Казанский стартап доставки правильной еды Secret Fit планирует выйти за пределы Татарстана и ищет партнеров в других субъектах федерации.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — тренд общественной и экономической жизни планеты, уверенно завоевывающий все новые и новые высоты. Исследования Nielsen говорят о том, что если в 2016 году доля американцев, придерживающихся какой-либо «здоровой диеты» составляла 29 процентов, то к 2017 году она достигла 35, а в году нынешнем добралась до отметки в 37 процентов. По этим же данным продажи творога в России за последние три года выросли более чем на 50 процентов, а это далеко не самый дешевый продукт, зато с общепринятой точки зрения очень полезный.

«Прежде всего следует понимать, что рынок питания — самый масштабный. Единственное, что можно точно сказать про каждого человека на Земле, так это то, что ему надо три раза в день поесть. Четких критериев, что такое здоровое питание, нет. Нет ни классификации, ни общепринятой стандартизации таких продуктов», — говорит доцент РЭУ имени Г. Плеханова и член совета Гильдии маркетологов России Сергей Савинков. «Поэтому люди, которые занимаются маркетингом и бизнесом просто берут в руки флаг здорового питания, чтобы расширить свой бизнес».

Основатель и руководитель казанского стартапа Secret Fit, специализирующегося на доставке «правильной еды», Владимир Кириллов утверждает, что знает о здоровом питании все. Владимиру 24 года, шесть из которых он проработал инструктором в фитнес-центре: «Я хорошо знаком с реальными потребностями людей, желающих вести здоровый образ жизни и в курсе тех проблем с питанием, с которыми они сталкиваются. Кроме того, я сам мастер спорта по плаванию — так что о правильной еде имею представление, что называется, из первых рук». К этому остается добавить, что Владимир Кириллов закончил магистратуру Казанского университета по специализации «спортивный менеджмент».

Пока маркетологи и диетологи горячо спорят о критериях здорового питания и вырабатывают стандарты, Владимир Кириллов пошел от обратного: «Мы решили использовать только те продукты, которые точно не наносят вред». Поэтому прежде всего Secret Fit сосредоточился на свежести используемого продовольствия. Второй важнейший момент — технологический процесс приготовления еды.

Блюда из ассортимента Secret Fit приготовлены на пару или на гриле, что по мнению диетологов наносит наименьший вред организму человека. Но акцент Владимир Кириллов сделал на приготовлении еды по технологии sous-vide или проще говоря — готовке в вакууме, которая производится при температуре около 60 градусов по Цельсию. Этот метод обеспечивает равномерную готовность по всей толщине приготавливаемого куска мяса или овощей. Благодаря использованию герметичного пластикового пакета продукты сохраняют исходный уровень влажности. В результате белок не разрушается и ценность такой еды практически идеальна.

Чтобы приготовить такую еду в домашних условиях требуется не меньше двух с половиной часов. Вряд ли кто может в нашу динамичную эпоху потратить столько драгоценного времени на готовку. «Люди стали очень ценить свое время», — говорит Владимир Кириллов. «Цепочка: покупка продуктов-приготовление-мойка посуды — стала непозволительной роскошью. А если вы еще занимаетесь спортом — то времени вообще в обрез».

И собственно на этом простом базисе и построен бизнес приготовления и доставки полезной еды. Есть и еще один нюанс — специалисты быстро пришли к выводу, что человеку гораздо легче убедить себя перейти на правильное питание, чем самому взяться за его приготовление. И дело тут даже не в технологиях, хотя и они важны.

Главный враг здорового образа жизни — это сформированный десятилетиями навык приготовления еды. Теория говорит нам, что любой способ действия, протекая первоначально как некоторое самостоятельное, развернутое и сознательное, затем в результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента деятельности. Вы уже давно занимаетесь спортом, отказались от вредных привычек, постоянно ходите на консультации к врачу, но готовя, например, ужин рука автоматически может потянуться за майонезом или сливочным маслом. И не потому, что вам этого так уж хочется — как известно навыки стираются крайне тяжело. Поэтому лучше не рисковать и заказать готовую правильную еду.

Стартап Secret Fit Владимир Кириллов начал работу в декабре 2016 года с 450 заказов в месяц. Уже в апреле их стала тысяча. Ежемесячный прирост выручки за прошедшие полгода составил от 15 до 20 процентов. Как стали возможны такие успехи? «Главное в любом деле — это правильная организация всех процессов. Теоретические знания, полученные в университет, это одно, а реальная жизнь — штука непредсказуемая и меняющаяся», — говорит Владимир Кириллов. «На консультантов денег у малого бизнеса нет и быть не может. Однако можно воспользоваться бесплатным интернет-ресурсом для предпринимателей — Бизнес-навигатором МСП, один из сервисов которого так и называется: „Жизненные ситуации“. Все материалы здесь разбиты на пять стадий жизненного цикла компании: открытие, становление, развитие, инвестиции и выход из бизнеса. По каждому из циклов — исчерпывающие рекомендации по 90 видам бизнеса. Здесь любой может бесплатно найти 900 готовых решений. Именно к помощи Портала Бизнес-навигатора МСП Владимир Кириллов зачастую обращается при решении различных бизнес-задач.

»Для меня крайне важной оказалась проблема мотивации персонала», — делится своими трудностями Владимир Кириллов. «А именно, непонятно было, какой процент платить менеджеру по продажам». При реализации стартапа, когда финансовые ресурсы, мягко говоря, ограничены, нужно было провести ювелирную работу, чтобы и сотрудников мотивировать, и самому не остаться без прибыли. Ответ нашелся в разделе «Мотивирование сотрудников» системы Портала Бизнес-навигатора МСП «Жизненные ситуации».

«Для меня также неоценимой стала возможность постоянно быть в курсе изменений в законодательстве», — добавляет Владимир Кириллов. «Конечно, для такого небольшого предприятия как наше, держать нос по ветру в юридических хитросплетениях вещь просто необходимая и для выживания, и для дальнейшего развития». А ведь первый успех заставляет двигаться дальше, и Владимир Кириллов ищет с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП партнеров в других регионах страны. Появилась мысль на основе приобретенного опыта улучшить идею и создать франшизу.