Тефлоновые сковородки признали смертельно опасными

Приготовление пищи в тефлоновой посуде — смертельно для человека. Екатерина Иванова объяснит подробнее.

На плите у местной жительницы Елены Чигинцевой — старый, проверенный чугун. После рождением ребенка женщина провела на кухне ревизию. Любимая сковорода с антипригарным покрытием тут же отправилась на свалку.

— Тефлон — это пленка, которая при нагревании выделяет вещества, при попадании в организм велика вероятность того, что они вызовут онкологические заболевания, — уверена Елена.

Страдают в первую очередь печень, поджелудочная железа и репродуктивная система. Ультрагладкое покрытие содержит перфтороктановую кислоту. В больших количествах это вещество смертельно опасно, предупреждает агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне.

Мечта любой хозяйки — легкая, прочная сковорода с отличным антипригарным покрытием. На самом деле, предупреждают специалисты, такая вещь — настоящая бомба замедленного действия. Мы даже не замечаем, как вдыхаем на своей кухне ядовитые пары, а, казалось бы, здоровая пища убивает организм.

Тефлон придумали немцы. Никакого жира или масла. Все итак прекрасно готовится. Но вскоре по всему миру начали фиксировать случаи отравления.

— В Нью-Джерси домохозяйка поставила тефлоновую сковороду для приготовления пищи и пошла разговаривать по телефону, забыла, что она стоит нагревается. В течение 10 минут попугайчики, которые жили у нее на кухне, умерли из-за выделения вредных веществ, — говорит Марина Ситовская, инженер-технолог.

Производители успокаивают. Дескать, наука не стоит на месте. Для эксперимента мы выбрали самую дешевую сковородку. 150 рублей. В лаборатории ее проверят на наличие опасного полимера.

— Видите, как каплями собирается. При появлении каких-то царапин, при нагревании полимерное фторсодержащее покрытие может выделять вредные вещества, — уточняет Светлана Пугачева, инженер первой категории испытательной лаборатории ФБУ «ТЕСТ-С. Петербург».

То есть, пока покрытие целое — жизни ничто не угрожает, но всего лишь одна царапина может спровоцировать отравление. У медиков даже термин новый появился «Полимерный грипп». Симптомы чем-то похожи на простуду.

— Неприятность может возникнуть, если покрытие было нанесено не совсем правильным образом, допустим, с какими-то дефектами, — говорит Игорь Кручина-Богданов, заведующий химической лабораторией.

Время — деньги. В Поднебесной чудо-сковородки штампуют одну за другой.

Там очень серьезный режим работы и не всегда они используют и соблюдают все правила техники безопасности, — уточнила Ольга Чижова, ведущий менеджер завода по производству посуды.

Эксперты советуют менять посуду с антипригарным покрытием хотя бы раз в два года. И ни в коем случае не перегревать. Наши умельцы жарят и парят по 10-15 лет. Секретами долголетия кухонной утвари еще и в соцсетях делятся.

— Вот эта сковородочка у меня молодая. Ей всего лишь два года.

В лаборатории вздохнули с облегчением. Наш образец абсолютно безопасен. Вот только запаса прочности хватит максимум на полгода. Дальше — лучше не рисковать.