Приём работ на конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 12 июля

Награды для участников предусмотрены в 16 номинациях: для лучших журналистов, фотографов, телевизионных операторов, ведущих теле— и радиопрограмм, редакторов. Также учреждены три специальных приза «За вклад в развитие региональной журналистики», «Пресс-служба» и «Медиаменеджер».

Побороться за победу могут журналисты СМИ, работающие в Иркутской области и подготовившие материалы о событиях региона. В их числе — корреспонденты местных подразделений федеральных изданий.

Для участия в конкурсе необходимо выложить свои работы и необходимые документы на сайте конкурса www.pressbaikal.ru После 17 августа к работе приступит жюри. В его составе 31 человек. Председатель жюри — известный иркутский журналист и издатель Олег Желтовский. Подведение итогов конкурса «Журналист года Иркутской области» и награждение победителей состоится на традиционном фестивале журналистов «Байкальская пресса», который пройдёт 4-5 октября 2018 года в Иркутске.