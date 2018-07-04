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Приём работ на конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 12 июля
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Приём работ на конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 12 июля 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Награды для участников предусмотрены в 16 номинациях: для лучших журналистов, фотографов, телевизионных операторов, ведущих теле— и радиопрограмм, редакторов. Также учреждены три специальных приза «За вклад в развитие региональной журналистики», «Пресс-служба» и «Медиаменеджер».
Побороться за победу могут журналисты СМИ, работающие в Иркутской области и подготовившие материалы о событиях региона. В их числе — корреспонденты местных подразделений федеральных изданий.
Для участия в конкурсе необходимо выложить свои работы и необходимые документы на сайте конкурса www.pressbaikal.ru После 17 августа к работе приступит жюри. В его составе 31 человек. Председатель жюри — известный иркутский журналист и издатель Олег Желтовский. Подведение итогов конкурса «Журналист года Иркутской области» и награждение победителей состоится на традиционном фестивале журналистов «Байкальская пресса», который пройдёт 4-5 октября 2018 года в Иркутске.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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