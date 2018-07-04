Эльмира Сафина расскажет в Черемушках, как не превратиться в «женщину-пилу»

Сегодня психолог Эльмира Сафина расскажет, как быть настоящей женщиной, источником вдохновения и очарования и не превратиться из музы в «пилу», лишившись навыков жены, хранительницы домашнего очага.

На встрече психолог, писательница, ведущая тренингов, а также создатель авторских методик Эльмира Сафина поможет развить ключевые навыки женской личности: умение управлять эмоциями и стрессом, умение говорить «нет» тому, что разрушает человека, а также навыки видеть потенциал другого человека и вдохновлять на его реализацию. Встреча пройдет с использованием презентаций, видео-кейсов, групповых и индивидуальных упражнений.

«Потенциал женщины, ее внутренняя энергия и мощь безграничны, однако умение управлять собой раскрывает индивидуальность и помогает направить эту энергию в правильное русло. Мы ждем гостей на тренинге-лекции «Женщина-пила, или Вдохновение для мужчины» и будем рады помочь разобраться в причинах различных проблем и совершаемых ошибок. Приглашаем не только женщин, но и мужчин, ведь за семейное благополучие ответственны оба», — передают организаторы.