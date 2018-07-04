Умкины малыши. Сразу три леопарда из одного помета стали взрослыми

Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами удалось получить фото котят из многодетной семьи, выжившим и в полном составе перешедшим во взрослую жизнь.

Под прицелом камер

Новые данные были получены в национальном парке с помощью сети фотомониторинга. За жизнью самых редких в мире крупных кошек наблюдают около 400 фотоловушек. Несколько лет назад были получены снимки самки с тремя полугодовалыми котятами, что уже само себе большая редкость. Недавняя проверка камер вновь принесла приятный сюрприз.

В дикой природе выживают далеко не все детёныши животных, в том числе хищников, поэтому данные снимки действительно уникальны. Жизнь юных зверей сопряжена с большим риском. Для леопардов даже опека опытной матери не гарантирует сохранение всего выводка. Но Умка справилась с родительскими обязанностями: добывала пищу, оберегала потомство от врагов и обучала всему необходимому для выживания. Затем подросшие котята успешно справились с испытаниями самого опасного периода — начала самостоятельной жизни.

Ранее на «Земле леопарда» не удавалось зарегистрировать случаи выживаемости такой большой семьи. Фотоловушки зафиксировали молодых леопардов в возрасте около двух лет — уже полноправных членов краснокнижного семейства. Каждый получил от специалистов нацпарка паспорт и номер: самец — Leo 106M, самки — Leo 107F и Leo 113F.

Квартирный вопрос

Особый интерес исследователей вызвали данные о том, как брат и сестры решили «квартирный» вопрос. Отделившись от матери, одна из самок осталась жить рядом с ней, самец в поисках своего участка отправился в центральную часть нацпарка. Самый большой путь — 30 км — преодолела Leo 107F, практически покинув парк.

— Информация о расселении молодых леопардов представляет большую ценность для науки, так как позволяет лучше понимать популяционные процессы, что особенно актуально в условиях роста численности, — пояснила старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина. — Дистанция, которую молодым особям приходится преодолевать в поисках своего участка, напрямую зависит от плотности популяции. Самцы стараются уйти как можно дальше, что позволяет избегать кровосмешения в будущем и конкуренции с резидентными самцами, а самки зачастую селятся недалеко от матери. Но в данном случае мы увидели, как одна из самок по неизвестным причинам покинула родные места, пройдя большое расстояние. Мы с интересом продолжим наблюдение.

Свою роль в истории большой семьи сыграли условия на «Земле леопарда». Здесь пятнистые кошки чувствуют себя достаточно комфортно для выведения потомства, и у них есть все необходимое для выживания.

КСТАТИ

ФГБУ «Земля леопарда» создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Общая площадь заповедника и национального парка — 282 тыс. га.