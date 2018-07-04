Мексиканская фиеста под окном и очереди за кефиром: как ЧМ повлиял на жизнь москвичей

Корреспондент РИАМО спросила москвичей, живущих рядом со стадионами «Лужники», «Спартак» и Воробьевыми горами, о том, какие неудобства они испытывают из-за ЧМ и не надоел ли им мундиаль.

Роза, 89 лет, Хамовнический вал:

«Я живу неподалеку от стадиона «Лужники», в самой гуще событий — стоит только обогнуть дом и выйти на проспект. Раньше у нас тут не происходило ничего грандиозного: все спешат на работу, гуляют с детьми, я, вот, ухаживаю за клумбами у подъезда.

Рядом с моим домом сквер, по которому болельщики идут к стадиону. Все такие веселые и нарядные — даже настроение поднимается, когда на них смотришь. Видно, им здесь тоже нравится, ведь мы очень тепло их принимаем. Жаль, что из-за возраста не могу попасть на матч, а так бы непременно сходила поболеть».

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Александр, 26 лет, Комсомольский проспект:

«Честно говоря, я думал, что будет хуже, но в итоге моя жизнь абсолютно не изменилась. Многие из моего дома жалуются, что улицы постоянно перекрыты, но мне это не мешает — я работаю в Подмосковье, так что просто запрыгиваю в машину и еду по эстакаде.

Есть и приятные моменты. На днях группа мексиканцев устроила под домом со стороны проспекта настоящую фиесту.

Вторжения в частную жизнь тоже нет. Для жильцов ближайших к стадиону «Лужники» домов предусмотрены специальные пропуска, чтобы мы могли без проблем проехать там, где нам нужно, и не беспокоится о «вторженцах».

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Сергей, 45 лет, Ломоносовский проспект:

«У нас все идет по плану: шум, столпотворения и кутежи. Народ ходит веселый, яркий и радостный — все на позитиве.

Хочется прийти после рабочего дня минут за 15 до начала матча, но все уже забито до отказа. Пожалуй, это единственный неприятный момент.

В целом обилие туристов не проблема — пусть приезжают и оставляют здесь свои деньги. Возможно, они увидят, как у нас классно, расскажут своим друзьям, и те тоже захотят приехать и посмотреть Россию. Я не против, чтобы в нашей стране проводилось больше таких грандиозных мероприятий».

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Игорь, 31 год, Волоколамское шоссе:

«Я снимаю здесь квартиру уже пару лет и могу сказать, что с началом ЧМ-2018 изменения произошли разительные. По жизни я одиночка и не перевариваю толпу ни под каким соусом. Каждый день к стадиону «Спартак» проходит море людей, что очень напрягает. Они уже очень надоели своим присутствием и постоянным гамом.

Жителей стало больше в разы — здесь многие иностранцы снимают квартиры за очень большие деньги, отели-то забиты

Конечно, все завит от времени суток и важности матча. Иногда можно спокойно прогуляться, заехать перекусить в «Макдональдс» без пробок».

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Людмила, 72 года, Хамовнический вал:

«Самое важное для меня — это безопасность, и с этим у нас все в порядке. Организация не подкачала: повсюду в районе «Лужников» дежурит милиция, так что никаких хулиганств и беспорядков.

На каждом перекрестке Комсомольского проспекта стоит патруль и не пропускает лишних машин. Если кто-то свернул не туда, то их сразу останавливают и просят показать документы, так что тут тишь и гладь. Детей можно спокойно отпустить поиграть во дворе и не волноваться. У меня у самой внучка, так что я знаю, о чем говорю.

Иностранные болельщики очень культурные. Недавно на автобусах приезжали две группы японцев. Они спокойно прогулялись в парке, сделали фото и уехали. Какие тут могут быть претензии?»

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Юлия, 40 лет, Ломоносовский проспект:

«Думаю, все были готовы к последствиям чемпионата. Я живу в комплексе бизнес-класса, где дежурит охрана, а ворота открываются по пропускам, поэтому на территорию посторонним доступ закрыт. А вот за оградой все совсем иначе: толпы, пробки и перекрытия дорог, даже таксисты жалуются. Мы стараемся относиться этому с пониманием, ведь все это через две недели закончится.

Радует, что цены в кафе и ресторанах выше не стали, наоборот, многие разнообразили меню, чтобы удивить иностранцев.

А вот ТЦ «Капитолий», куда я иногда хожу на шопинг, бывает забит. На фудкорте иностранные туристы сидят целыми группами и ходят по этажам в поисках сувениров. Однажды, увидев мою улыбку, они всей группой пожелали мне на русском «хорошего дня». Было очень приятно».

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Ольга, 58 лет, Волоколамское шоссе:

«Не так давно закончилось строительство Волоколамской эстакады, после чего я и мои соседи вздохнули с облегчением. Целый год, пока тут забивали сваи, мы мучались и не спали ночами. Зато теперь транспортная развязка стала лучше, и огромный поток болельщиков со «Спартака» быстро рассасывается. Это хорошо, ведь кому понравится постоянно слушать, как такая орава кричит под окнами? Еще бы патруль получше следил за порядком во дворе…

Иностранцы в основном приличные, но попадаются и те, кто еле идет. С парковкой тоже творится что-то ужасное: иногда машины стоят чуть ли не в песочнице. У друзей из соседних домов такого нет. Наверное, это нам так «повезло».

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Камин, 35 лет, Волоколамское шоссе:

«Я живу в общежитии недалеко от «Спартака» и работаю на стройке нового жилого комплекса. Когда начинается матч, сосредоточиться на своих обязанностях очень сложно. Все кричат, дуют в свистки и прочее в таком духе. Не всегда выходит выполнить в срок необходимый объем работы, что сказывается на зарплате. Тем не менее, я искренне болею за Россию и желаю ей победы».

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