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Джош Дюамель разделся на камеру
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Джош Дюамель разделся на камеру 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новая подружка Джоша Дюамеля предоставила поклонницам шанс увидеть актера обнаженным, когда опубликовала видео, где демонстрировала свою идеальную фигуру в сером бикини.
Согласно изданию «People» на первой появившейся в сети записи, которую Эйса Гонсалес поспешно удалила, на заднем плане девушки, любующейся на себя в зеркало, появляется Джош. Актер не знает, что идет съемка, поэтому снимает брюки, которые успевают застрять на одной ноге. В попытке раздеться Дюамель поворачивается лицом к камере. Согласно тем, кто успел посмотреть видео, на мужчине не было нижнего белья. К счастью для Джоша, декоративный стикер закрыл самые интимные части тела.
Фолловеры принялись комментировать увиденное, но Эйса почти сразу заменила запись на другую, где на заднем плане уже никого нет. Поклонникам Дюамеля остается надеяться, что этот инцидент не испортит отдых влюбленной пары под мексиканским солнцем. 45-летнего актера и его 28-летнюю подружку папарацци успели сфотографировать во время прогулки на яхте. Джош и мексиканская звезда не первый раз появляются на публике вместе. В июне Дюамеля заметили в компании с девушкой за ужином.
Видеозапись можно увидеть здесь: https://www.instagram.com/p/Bkv7bwxgpLL/
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