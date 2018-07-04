Похудевшая Елена Ваенга впечатлила поклонником откровенным снимком

@vaengaofficialПохудевшая Елена Ваенга впечатлила поклонником откровенным снимкомЕлена Ваенга (41) отдыхает с семьей в Турции. Певица остановилась вместе с мужем и 5-летним сыном в одном из самых дорогих отелей в Белеке. И если муж с сыном ни в чем себе не отказывают, то Ваенге приходится держать себя в ежовых рукавицах, когда речь заходит о десертах. Некоторое время назад певица похудела и до сих пор успешно удерживает идеальный вес. При этом Елена четко знает, что если даст себе слабину в отпуске, лишних килограммов не миновать.

Конечно, Ваенга делится с поклонниками не только снимками того, что она выбирает на обед и ужин. Певица показывает фолловерам виды отеля и себя любимую в любопытных ракурсах. Особый восторг вызвал весьма и весьма смелый снимок певицы, на котором она демонстрирует фирменный прищур и идеальную грудь. Фолловеры засыпали Ваенгу комплиментами: «Откровенный наряд, не видела вас в таком!», «Лена, вы похудели, но выглядите просто роскошно!», «Вы такая классная, я имею в виду Ваш темперамент, но хочу заметить, что и внешне ого-го!», «Бедные мужики, пожалейте их!».

@vaengaofficial