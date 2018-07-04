Прокурор области намерен законодательно запретить депутатам брать родственников на работу 

Соответствующие изменения в статью закона «О статусе депутата Саратовской областной думы» предлагает внести прокурор области Сергей Филипенко. Они уже вынесены на рассмотрение депутатов регионального парламента. Таким образом законодателям придется самим решить свою судьбу, если они примут данные изменения, то им нельзя будет брать на работу свояков и родственников.
Как сообщают в надзорном ведомстве, наши законодатели в праве иметь не больше 15 помощников. Общий фонд оплаты их труда составляет 75 тысяч рублей, с ограничением до 25 тысяч рублей на одного человека. Согласно прокурорской проверке внесено представление в областную думу. Возможно пять депутатов взяли на работу своими помощниками родственников и свояков. В списке подозрений надзорного ведомства следующие законодатели: Николай Семенец, Владимир Есипов, Дмитрий Чернышевский, Вячеслав Володин, Сергей Харьков.
Изменения в законопроект прокурором внесены для исключения личной заинтересованности депутатов при трудоустройстве своих родственников, а также исключения получения ими финансового дохода. Таким образом, проект запретит депутатам регионального парламента брать на работу помощниками близких родственников или сватов (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
Напомним, мы уже публиковали результаты исследования фонда «Петербургская политика. Преемники 2.0 (Аристократы)». Его специалисты изучили российский кадровый состав. По их мнению, наиболее распространенными в постсоветской практике подходами к кадровому обновлению было использование в политической деятельности преемников (Владимир Путин, Дмитрий Медведев), земляков и родственников.
Как выяснили эксперты, подобная тенденция вернулась и в 2018 году. Кадровые перестановки вернули продвижение по службе относительно молодых чиновников — детей или других близких родственников действующих влиятельных политических фигур.