Прокурор области намерен законодательно запретить депутатам брать родственников на работу

Соответствующие изменения в статью закона «О статусе депутата Саратовской областной думы» предлагает внести прокурор области Сергей Филипенко . Они уже вынесены на рассмотрение депутатов регионального парламента. Таким образом законодателям придется самим решить свою судьбу, если они примут данные изменения, то им нельзя будет брать на работу свояков и родственников.

Сергей Харьков. Как сообщают в надзорном ведомстве, наши законодатели в праве иметь не больше 15 помощников. Общий фонд оплаты их труда составляет 75 тысяч рублей, с ограничением до 25 тысяч рублей на одного человека. Согласно прокурорской проверке внесено представление в областную думу. Возможно пять депутатов взяли на работу своими помощниками родственников и свояков. В списке подозрений надзорного ведомства следующие законодатели: Николай Семенец Владимир Есипов , Дмитрий Чернышевский, Вячеслав Володин

Изменения в законопроект прокурором внесены для исключения личной заинтересованности депутатов при трудоустройстве своих родственников, а также исключения получения ими финансового дохода. Таким образом, проект запретит депутатам регионального парламента брать на работу помощниками близких родственников или сватов (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Напомним, мы уже публиковали результаты исследования фонда «Петербургская политика. Преемники 2.0 (Аристократы)». Его специалисты изучили российский кадровый состав. По их мнению, наиболее распространенными в постсоветской практике подходами к кадровому обновлению было использование в политической деятельности преемников ( Владимир Путин Дмитрий Медведев ), земляков и родственников.

Как выяснили эксперты, подобная тенденция вернулась и в 2018 году. Кадровые перестановки вернули продвижение по службе относительно молодых чиновников — детей или других близких родственников действующих влиятельных политических фигур.