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Родители, работа и страна: кому калининградцы признаются в любви на сайте, созданном перед Днём семьи
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Родители, работа и страна: кому калининградцы признаются в любви на сайте, созданном перед Днём семьи 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Перед Днём семьи, любви и верности в России запустили интернет-акцию под названием «Всероссийская регистрация чувств». На специальном сайте любой желающий может опубликовать признание в любви.
В день праздника сообщения будут транслироваться на большом экране в Муроме — на родине святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Отправить признание можно до 9 июля.
На сайте можно посмотреть, кому адресуют послания жители разных регионов. Калининградцы признаются в любви не только родителям, супругам, друзьям или родственникам, но и России и своей работе.
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