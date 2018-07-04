Родители, работа и страна: кому калининградцы признаются в любви на сайте, созданном перед Днём семьи

Перед Днём семьи, любви и верности в России запустили интернет-акцию под названием «Всероссийская регистрация чувств». На специальном сайте любой желающий может опубликовать признание в любви.

В день праздника сообщения будут транслироваться на большом экране в Муроме — на родине святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Отправить признание можно до 9 июля.

На сайте можно посмотреть, кому адресуют послания жители разных регионов. Калининградцы признаются в любви не только родителям, супругам, друзьям или родственникам, но и России и своей работе.