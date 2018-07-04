Жулиу Сезар: «Неймар многого добился, и это беспокоит людей»

Бывший вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар выступил в защиту Неймара. Бразильский форвард критикуется из-за своих частых картинных падений во время матчей ЧМ-2018.

— Неймар простой и скромный парень, — цитирует A Bola Сезара. — Он многого добился, и это беспокоит людей. Раздражает, когда пресса начинает на него набрасываться. Неймар — кумир, образец для подражания. Мне грустно, когда журналисты критикуют его, потому что в Бразилии сложно добиться успеха. Успех всех беспокоит. Оставьте парня в покое. Пусть он играет и будет счастлив. Дело не в том, что я его бывший партнер по команде. Он просто завоевывает мир. Давайте помогать ему, а не критиковать.

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