Ещё
Жулиу Сезар: «Неймар многого добился, и это беспокоит людей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жулиу Сезар: «Неймар многого добился, и это беспокоит людей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар выступил в защиту Неймара. Бразильский форвард критикуется из-за своих частых картинных падений во время матчей ЧМ-2018.
— Неймар простой и скромный парень, — цитирует A Bola Сезара. — Он многого добился, и это беспокоит людей. Раздражает, когда пресса начинает на него набрасываться. Неймар — кумир, образец для подражания. Мне грустно, когда журналисты критикуют его, потому что в Бразилии сложно добиться успеха. Успех всех беспокоит. Оставьте парня в покое. Пусть он играет и будет счастлив. Дело не в том, что я его бывший партнер по команде. Он просто завоевывает мир. Давайте помогать ему, а не критиковать.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Спорт-Экспресс: последние новости
Жена Кержакова увиделась с сыном. Фото Болельщица проиграла спор и голой прошлась по Звенигороду "Сент-Этьен" представил форму на новый сезон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение