Школьник из нижегородского села выучился на пастуха по Интернету 

Фото Виктора ОшаринаШкольник из нижегородского села выучился на пастуха по ИнтернетуНеобычное для десятилетнего ребёнка увлечение сделало юного жителя села Большие Поляны Большеболдинского района Витю Балахнина знаменитостью. Виктор — самый настоящий фермер с собственным стадом коз. Сам производит молоко, сам находит покупателей и продаёт, сам решает, на что потратить заработанные средства.
Животный инстинкт
Каждое утро четвероклассник Витя, или Витёк, как зовут его в селе, встаёт в 5 утра, чтобы убраться в загоне для коз, подготовить вымя к дойке и подоить своих питомиц. Все животноводческие премудрости мальчик освоил не хуже взрослых. Летом легче — отправляет коз на выпас, в другое время года раздаёт корм и воду и только потом умывается и отправляется в школу. И так уже четыре года, с первого класса.
Первую козочку, Розу, родители подарили ему в честь поступления в первый класс — по большой настоятельной просьбе Витька. Сейчас у него уже стадо из восьми коз. Ещё двух докупили мама с папой, а пять родились уже от его козочек.
— Он и роды сам у них принимает — по Интернету учился, как это правильно делать, — рассказывает папа мальчика Олег Балахнин. — В его дела мы не вмешиваемся, он полностью со всем своим хозяйством сам управляется. Сам на вырученные за молоко средства ноутбук купил, чтобы учиться козоводству.
Семья Балахниных многодетная: кроме Витька в ней ещё трое детей. Двое старших учатся в Нижнем Новгороде: дочь Даша на третьем курсе института на факультете общественного питания, сын Данила — на первом курсе автомеханического техникума.
Младшему Михаилу второй годик. Родители были поначалу удивлены увлечением среднего сына, ведь работа эта очень хлопотная. Но всё же решили его поддержать, тем более что животноводством в семье занимается и папа, глава фермерского хозяйства, и дед, заведующий местным отделением крупной молочно-товарной фермы.
— У меня 300 голов бычков на откорм плюс 500 гектаров зерновых на фураж, — говорит Олег Балахнин. — Витёк помогает мне сено косить, а по технической части — его старший брат.
Семейный подряд
Сейчас мальчика уже можно назвать квалифицированным животноводом. Режим кормления, уход за животными, подготовка к доению и даже хозрасчётные отношения — всё это он освоил на вполне профессиональном уровне.
— Прошлым летом я получал с одной козы по три литра молока в день, сам его продавал, — рассказывает мальчик. — С двух коз уже шесть литров выходит. У меня постоянные покупатели, в основном, летние дачники. Излишки идут в семью. Мама готовит из козьего молока питание для Мишеньки, творог, иногда сыр.
— Он ещё ягнят брал на откорм, сам потом реализовывал, — добавляет папа. — Хотел и овец разводить, да я пока отговариваю — и так у него нагрузка большая, пусть подрастёт немного. Сейчас вот мечтает особую породу коз развести — коричневых безрогих, высмотрел в Интернете.
Впрочем, добровольные фермерские обязанности не мешают Витьку наслаждаться летними каникулами как самому обычному мальчишке. Как рассказывает мама Наталья, остаётся время и с друзьями на велосипеде покататься, и в разные мальчишеские игры поиграть. Кстати, в школе о необычном увлечении Виктора знают, поэтому у сверстников он в большом авторитете. Да и учится он хорошо, практически без троек. Планируя своё будущее, рассуждает по-взрослому:
— Буду и дальше заниматься козами, мне это нравится. Когда закончу школу, пойду учиться на зоотехника, хочу стать начальником фермы.
Родители уверены, что увлечение фермерством не только дисциплинирует ребёнка, но и формирует хозяйские задатки. И что, став взрослым, он сможет найти своё дело и обеспечить будущую семью. Это доказывает его сегодняшний труд, умение нести ответственность и добиваться цели.