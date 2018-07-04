Подростка госпитализировали из Белореченска в Краснодар после укуса змеи

Об этом «360» сообщил источник.

О состоянии мальчика пока не сообщается.

13‐летний подросток потерялся в горах Сочи. Он отбился от турисческой группы. Число спасателей для поиска увеличили на 15 человек.