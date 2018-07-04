Госдума не поддержала законопроект об увеличении допустимого для покупки алкоголя возраста

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли решение отклонить в первом чтении законопроект об увеличении возраста, с которого разрешается розничная продажа и потребление алкогольной продукции.

«Законопроектом предлагается увеличить возраст, с которого допускается продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также возраст потребления (распития) алкогольной продукции с 18 до 21 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что проект направлен на снижение уровня алкоголизма в стране и числа «пьяных ДТП» на дорогах России. Кроме того, необходимость данной меры обосновывается неспособностью 18-летнего гражданина самостоятельно принимать решения.

«Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, «за компанию», даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих», — уточняется в пояснительной записке.

Согласно официальному отзыву правительства, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Гражданин, достигший возраста 18 лет, признается действующим законодательством способным принимать осознанные решения, в полной мере осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействия) и руководить ими, а также нести за них юридическую ответственность в полном объеме.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента членом Совета Федерации Антоном Беляковым 22 сентября 2015 г.