Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и потребление этой продукции гражданам до 21 года, а также ввести административную ответственность для граждан, должностных и юрлиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.

"Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, «за компанию», даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В своем заключении комитет Госдумы по экономической политике отметил, что предлагаемая законопроектом мера может привести к увеличению объемов потребления молодежью нелегальной алкогольной продукции и нанесению большего вреда их здоровью, а также к росту теневого сегмента производства и оборота алкогольной продукции.