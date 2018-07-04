Ещё
Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста. Законопроект инициировал член Совета Федерации Антон Беляков, нижняя палата парламента рассматривала законопроект без участия автора.
Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.
Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и потребление этой продукции гражданам до 21 года, а также ввести административную ответственность для граждан, должностных и юрлиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.
"Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, «за компанию», даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В своем заключении комитет Госдумы по экономической политике отметил, что предлагаемая законопроектом мера может привести к увеличению объемов потребления молодежью нелегальной алкогольной продукции и нанесению большего вреда их здоровью, а также к росту теневого сегмента производства и оборота алкогольной продукции.
ТАСС: последние новости
По Ленинградской области пройдет десятидневный крестный ход в честь Тихвинской иконы Деятельность ММК в экологии и ресурсосбережении отмечена на отраслевом конкурсе КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)
Женский форум  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера37
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»78
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение