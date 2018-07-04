Школьница пряталась на даче, пока ее искали всем Севастополем

В Севастополе завершились поиски 15‐летней девушки, которая пропала 22 июня. Подростка несколько дней искали полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС . Оказалось, девушка пряталась на даче в районе Килен‐балки. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.

«В отношении школьницы никаких преступлений и иных правонарушений не совершалось. После обязательного медицинского освидетельствования она передана родителям, семье будет оказана вся необходимая психологическая помощь», — добавили в ведомстве.

Поисковые мероприятия начались после того, как родители обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Она ушла из дома 22 июня, но близкие сообщили о случившемся в правоохранительные органы спустя несколько дней.

По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело об убийстве. В следственной практике это наделяет сотрудников органов более широкими полномочиями.

Поскольку следователи рассматривали несколько вариантов развития событий, то поисковые мероприятия велись на суше, воде и в воздухе. Задействованы были все технические возможности органов следствия.

В поисках задействовали сотрудников СК, управления уголовного розыска, всех территориальных отделов полиции, кинологов, волонтеров добровольческих поисковых отрядов «Рука помощи» и «Рубеж», привлекались силы МЧС. Неоценимую поддержку оказали средства массовой информации Севастополя и неравнодушные граждане в социальных сетях.

Поздним вечером 28 июня поиски были успешно завершены. Девочку вернули в семью.

В Красноярске живой нашли 14-летнюю девочку, которая считалась пропавшей. Ребенка искали более недели, а следователи возбудили по факту случившегося дело об убийстве. Оказалось, школьница просто решила уйти из дома.