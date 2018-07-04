Самые желанные женщины по версии журнала Maxim

В нынешнем 2018 году журнал признал самой сексуальной женщиной 25-летнюю модель Кейт Аптон , которая снялась в специальной фотосессии для нового номера и украсила обложку журнала.

В список вошли самые красивые женщины из мира шоу-бизнеса, поп-звезды, кинозвезды и телеведущие, а также спортсменки и певицы.

Maxim — международный мужской журнал снован в Великобритании в 1995 году. Русская версия выходит ежемесячно с апреля 2002 года. Издается в 24 странах мира.