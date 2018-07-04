Ещё
Самые желанные женщины по версии журнала Maxim
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые желанные женщины по версии журнала Maxim 

Sputnik Таджикистан 53 минуты назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В нынешнем 2018 году журнал признал самой сексуальной женщиной 25-летнюю модель Кейт Аптон, которая снялась в специальной фотосессии для нового номера и украсила обложку журнала.
В список вошли самые красивые женщины из мира шоу-бизнеса, поп-звезды, кинозвезды и телеведущие, а также спортсменки и певицы.
Maxim — международный мужской журнал снован в Великобритании в 1995 году. Русская версия выходит ежемесячно с апреля 2002 года. Издается в 24 странах мира.
Главным редактором русской версии является Александр Маленков
Sputnik Таджикистан: последние новости
Обратная сторона миграции: как живут брошенные таджикские жены Астролог Рязанцев: прощайте людям ошибки Гусейнов рассказал о вреде прохладительных напитков
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение